Генконсульство КНР: жители Китая стали быстрее возвращаться к работе и повседневной жизни

ТАСС, 13 мая. Генеральное консульство Китайской Народной Республики в Екатеринбурге официально предоставило свежую официальную статистику по излечившимся от новой коронавирусной инфекции COVID-19 в континентальной части Китая. По данным на конец 12 мая, во вторник на этой территории КНР из больниц было выписано 18 таких пациентов, а в общей сложности покинули медучреждения после выздоровления 78 189 пациентов.

"В связи с улучшением эпидемической ситуации жители Китая стали быстрее возвращаться к работе и повседневной жизни. На данный момент более 100 млн учащихся, которые составляют около 40% от общего числа обучающихся в разных учебных заведениях, вернулись в кампусы, где занятия возобновляются упорядоченным образом", - сказано в сообщении дипмиссии.

Вместе с тем, отмечают в генконсульстве, Китай оказывает реальную поддержку международному сообществу в общемировой борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Это выражается в росте ежедневных экспортных поставок противоэпидемических средств в последнее время до более 3 млрд юаней (около $425,1 млн), что в три раза больше, чем в начале апреля (1 млрд юаней).

"Китай не только является основным производителем и потребительским рынком в мире, но и важной исследовательской базой и промышленным центром. Он занимает важное место в производственной цепочке и цепочке поставок мира. Благодаря усилиям, а также вслед за стратегическими успехами, которых Китай добился в борьбе с эпидемией, признаки восстановления китайской экономики вдохновляют и придают уверенность и стимул мировой экономике. Все это свидетельствует о том, что Китай играет активную роль в борьбе с эпидемией. КНР не только своевременно взяла под контроль ситуацию в стране, но и продолжает вносить вклад в контроль и профилактику эпидемии в мире. Китай непременно станет важной силой в продолжающейся борьбе против пандемии", - сказано в документе, предоставленном генеральным консульством.

Ранее генконсульство КНР в Екатеринбурге официально сообщило о завершении работы временной больницы, возведенной в административном центре провинции Хубэй - городе Ухане - для лечения пациентов с COVID-19.

О генконсульстве КНР в Екатеринбурге

Генеральное консульство Китайской Народной Республики было официально открыто в Екатеринбурге в 2009 году. В его юрисдикцию входят Свердловская, Челябинская, Тюменская, Омская, Новосибирская области и Красноярский край. КНР - крупнейший внешнеэкономический партнер Свердловской области. С 6 февраля 2020 года дипмиссию возглавляет генеральный консул Цуй Шаочунь.