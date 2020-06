Специалисты более чем из 20 стран мира приняли участие в фестивале "Интермузей-2020"

​​​​​​Москва, 2 июня. Международный фестиваль "Интермузей-2020" прошел в цифровом формате, и это позволило впервые включить в единую, масштабную, интерактивную экспозицию на главную фестивальную тему – "Хранители мира" – небывалое количество участников – 395 музеев и арт-институций. Около 200 мероприятий прошло в рамках деловой, культурной и детской программ. Вебинары, круглые столы были организованы в восьми виртуальных залах. Причем посетители могли участвовать в сессиях и задавать вопросы.

Обменяться опытом и планами смогли не только российские, но и многочисленные зарубежные эксперты и делегаты, даже находясь на разных континентах. В различных программах приняли участие представители крупнейших мировых институций из более 20 стран мира, что еще раз подчеркнуло международный статус фестиваля. Среди стран-участниц "Интермузея-2020" – Австрия, Великобритания, Германия, Израиль, Италия, Испания, Нидерланды, США, Франция, Финляндия и другие. Также в фестивале участвует международный фонд "Форум славянских культур", который объединяет 10 государств.

Ассоциация музыкальных музеев и коллекционеров, Национальная ассоциация мемориальных домов Италии и Международный комитет литературных музеев ИКОМ провели российско-итальянский круглый стол "Апгрейд исторической памяти как актуальная миссия мемориальных музеев". Почетным гостем мероприятия стал Паскуале Терраччано, Чрезвычайный и Полномочный Посол Италии в России. В событии приняли участие такие значимые деятели культуры и искусств, как президент Национальной ассоциации мемориальных домов Италии Адриано Риголи, потомок Джузеппе Верди и владелец открытой для публики виллы Верди в Сант-Агата Анджело Каррара Верди, мэр Лукки, президент Фонда Пуччини Алессандро Тамбеллини, вице-президент ИКОМ Италии Альберто Гарландини.

Андреа Рихтер (Республика Словения), директор Международного фонда "Форум славянских культур" - партнера фестиваля - провела отдельную сессию Форума с участием коллег из Республики Сербия: Неды Кнежевич, директора Музея Югославии, и Радована Цукича, магистра, руководителя департамента исследований и сохранения Музея Югославии; Воислава Мартинова, магистра, историка, куратора Музея Воеводины; Николы Гуцунья, куратора Мемориального музея Батинской битвы.

В первый день фестиваля состоялся семинар "В поисках лояльной аудитории", подготовленный одним из ведущих американских консалтинговых агентств Advisory Board for Arts. Генеральный директор и основатель агентства Крис Денби рассказал о том, как создать новый профиль лояльной аудитории, об ошибках в работе с посетителями и о том, как определить приоритеты в пост-ковидные времена. Открыл семинар директор Российского национального музея музыки, заместитель председателя оргкомитета фестиваля "Интермузей" Михаил Брызгалов.

Под занавес деловой программы "Интермузея-2020" профессор, программный директор Международного учебного центра музейных исследований международного совета музеев – ИКОМ, экс-президент ИКОМ-Германия (1999-2004), доктор Ханс-Мартин Хинц провел лекцию, особенно актуальную для музейного сообщества, о том, как стать квалифицированным музейным экспертом и как нарастить потенциал на национальном и международном уровнях.

Также с участием международных экспертов прошли резонансные дискуссии "Выход музеев из карантина. Поиск решений"; "Реакция музеев мира и международных музейных ассоциаций на пандемию коронавируса: лучшие практики"; "Диджитализация коллекций как первый шаг к международному сотрудничеству"; "Цифровая доступность"; "Охранные системы безопасности в музее"; а также сессия "Актуальные вопросы археологических исследований"; дискуссии "Музейная жизнь вне столиц: как открыть публике новые точки на культурной карте?"; "Как стать квалифицированным музейным экспертом?; "Культурные центры при посольствах как провайдеры в мир международных контактов" и др.

В разных мероприятиях деловой программы фестиваля выступили эксперты-делегаты:

Австрия: Симон Мраз, атташе по культуре посольства Австрии в России, директор Австрийского культурного форума в Москве. Великобритания: Майкл Бёрд, директор Британского Совета, советник по культуре посольства Великобритании; Дэниель Петт, руководитель отдела IT и Digatal, Музей Фицуильяма (Кембридж, Великобритания), почетный лектор Института Археологии (Юниверсити Колледж Лондон); Питер Хомель, преподаватель, Ливерпульский университет; Аластер Сомервиль, консультант по сенсорному дизайну, Acuity Design. Германия: д-р Стефан Симон, директор исследовательской лаборатории Ратхен, Государственные музеи Берлина, Фонд прусского культурного наследия. Италия: Джеймс Бредберн, директор Пинакотеки Брера и Национальной библиотеки Брайденсе, Милан и др. Испания: Джоан Рока и Альберт, Городской исторический музей Барселоны. Нидерланды: Янет Веррейзер, советник по культуре Посольства Нидерландов; Себастьян Лагендаал, начальник службы эксплуатации и безопасности, Эрмитаж Амстердам. США: Крис Денби, генеральный директор и основатель международного консалтингового агентства Advisory Board for the Arts; Нэнси Айрсон, главный хранитель Фонд Барнса, Филадельфия. Израиль: Ювал Вагнер, президент Access Israel. Финляндия: Киммо Антила, директор музея, Финский почтовый музей / Музейный центр Ваприикки, Тампере; Яри Харью, Городской Музей Хельсинки. Франция: Эдуард де Люмле, директор по культурному и общественному развитию французского Центра исторических памятников, Париж; Элизабет Браун, заместитель советника по сотрудничеству и культуре посольства Франции в России, заместитель директора Французского института в России, атташе по культуре; Эдуард де Люмле, директор по культурному и общественному развитию французского Центра исторических памятников, Париж; Жан-Мари Галле, программный директор национального центра искусства и культуры Жоржа Помпиду в Меце. И другие зарубежные эксперты.

В церемонии закрытия фестиваля участвовали министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова и генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов. За прямой трансляцией церемонии закрытия и награждения лауреатов наблюдал ТАСС – генеральный медиапартнер фестиваля.

Приобретенный опыт проведения столь крупного международного мероприятия в онлайн-формате дал новый импульс настоящему и будущему фестиваля.

Стоит еще раз отметить, что виртуальные музейные стенды, а также сессии и материалы всех фестивальных программ можно будет посмотреть на сайте www.imuseum.ru до конца 2020 года.

