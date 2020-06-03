В Сургутском районе ХМАО близятся к завершению два хай-тек проекта в ЖКХ

ТАСС, 3 июня. В поселениях Сайгатина и Локосово Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры близится к завершению возведение новых канализационно-очистных сооружений (КОС). На эти цели из бюджета муниципалитета было выделено около 115 млн рублей, сообщили в среду в отделе информполитики и аналитической работы районной администрации. Хай-тек проект реализуется специалистами ООО "Хеликс Технолоджис" (компания-резидент инновационного центра Сколково).

Как рассказал ТАСС представитель этой компании в ХМАО - Югре Алексей Каструба, в этих поселениях компания реализует типовой проект, который был в значительной мере адаптирован к конкретным климатическим, географическим, экологическим и иным условиям данного района, в том числе с учетом специфики и объемов стоков. "Хотя каждый наш проект в целом типовой, любой из них уникален. Как, например, музыкальный инструмент, каждый требует тонкой настройки. Сейчас на объектах в Сайгатине и Локосове близятся к завершению пусконаладочные работы. Все процедуры состоят из четырех этапов, два уже выполнены – завезен активный ил, это живая среда, которая наращивается и уже начинает очищать стоки до нормативных показателей. Реализация всех четырех этапов занимает около полугода, но, поскольку начали в январе, то планируем завершить основные этапы, а также "тонкие настройки", и полностью передать объекты заказчикам до осени", - рассказал он.

По словам главы района, сложные и финансовоемкие проблемы в муниципалитете в рамках нацпроектов, такие как строительство КОСов и ВОСов (водоочистных сооружений – прим. ТАСС), а также переселение из аварийного жилья, району удается решать благодаря губернатору Наталье Комаровой и правительству округа. "Мы своевременно получаем необходимую финансовую и административную поддержку от главы региона. Благодаря ее политике к людям в отдаленный район, в поселения, деревни, пришли высокие технологии. Привлекаются специалисты самого высокого уровня. Это, безусловно, командная работа властей Югры всех уровней", - считает Трубецкой.

"Правительство автономного округа приняло решение по изменению бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Необходимо максимально эффективно использовать каждый бюджетный рубль и в кратчайшие сроки выполнить целый ряд задач", – сказала в марте Наталья Комарова главе района и председателю местной думы в ходе их отчета за 2019 год. Как рассказала ранее в интервью ТАСС зампредседателя Тюменской облдумы Галина Резяпова, в результате грамотного управления в район привлекаются значительные объемы средств через окружные программы.

О районе

Сургутский район - самый крупный район в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре по численности населения (125 тыс. человек) и объему промышленного производства. Его площадь составляет 105,5 тыс. кв. км, протяженность с севера на юг – 560 км, с запада на восток – 400 км. В настоящее время включает в себя четыре городских поселения – Лянтор, Федоровский, Белый Яр, Барсово - и девять сельских поселений - Нижнесортымский, Солнечный, Локосово, Русскинская, Сытомино, Лямина, Тундрино, Угут и Ульт-Ягун.