Губернатор Ямала дал старт рабочим поездкам по муниципалитетам

ТАСС, 4 июня. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов начал серию ежегодных рабочих поездок по Ямало-Ненецкому автономному округу. Первым муниципалитетом в его графике стал Салехард, сообщают в управлении пресс-службы главы региона. В окружной столице стартовала кампания по ремонту и реконструкции дорог, началось благоустройство общественных территорий и дворов, идет строительство новых жилых домов и социальных объектов. Губернатор лично проверил ход работ.

Объезд Салехарда Дмитрий Артюхов начал с озера Лебяжье. К осени это место станет современной зоной отдыха. Проект предусматривает организацию прогулочной тропы и велодорожек вокруг озера, создание нескольких тематических площадок: пирс-причал для катания на лодках, центральный пирс с видом на озеро и зоны отдыха для детей и взрослых.

Еще одна зона отдыха появится на улице Чубынина. На площадке перед домом номер 12 рабочие начали обустраивать новый сквер – территорию озеленят, установят скамейки, лежаки и беседки.

Работы по благоустройству идут во дворе 69 дома по улице Зои Космодемьянской. Здесь отремонтируют дороги и тротуары, заменят элементы освещения и оборудуют одну из самых больших в столице региона детских площадок.

В этом году также приведут в порядок дворовую территорию 13 и 15 домов по улице Ямальской: обустроят проезды и тротуары с учетом необходимости отведения воды от домов, установят ограждения, скамейки и урны, отремонтируют детскую площадку.

"Много знаковых объектов благоустройства появятся в центре города и в других районах. Люди сами голосовали за них, выбирали, где что расположить, где расширить парковки, потому что в плотной жилой застройке с этим есть проблемы. Все эти решения легли в основу плана работ. Главное, что на основных участках работы начались", - приводят в пресс-службе слова Артюхова.

Оценил глава региона и ход дорожных работ. В Год дорог в Салехарде отремонтируют участки на Объездной, улице Республики, Игарской, Манчинского, Совхозной, Зои Космодемьянской и других улицах.

"7600 м дорог в этом году закрываем ремонтом. На Объездной уже работаем, на Манчинского, на Гаврюшина тоже приступили. С подрядчиками мы постоянно в контакте. Обещают сдать все дороги вовремя", - цитируют в управлении слова главы Салехарда Алексея Титовского.

Запланированы и проектно-изыскательные работы. Так, специалисты спроектируют строительство автомобильной дороги от улицы Арктической до улицы Совхозной, разработают проект на реконструкцию проспекта Молодежи - со временем дорога расширится до четырех полос. Кроме того, частично будут выполнены работы по строительству улично-дорожной сети в микрорайонах Юбилейный и Солнечный.

Во время объезда губернатор осмотрел ход строительства трехэтажного жилого дома на 18 квартир на улице Патрикеева. Ввести его в эксплуатацию планируют в этом году. Часть квартир поступит в продажу, часть будет предназначена для участников региональных жилищных программ.

Также Артюхов осмотрел площадку на проспекте Молодежи, где строится микрорайон Обдорский. Первые три дома сдадут в 2022 году. Сейчас идут работы по забивке свайного основания, проводится испытание грунтов.

Помимо домов, в микрорайоне построят две школы и детский сад на 240 мест. Дошкольное учреждение готово более чем на 60%. Сдать садик в эксплуатацию планируют до конца 2020 года. Кроме этого, в этом году в окружной столице завершится строительство еще двух дошкольных учреждений на 240 мест каждый – в микрорайоне Восточный и на улице Игарской.

Также губернатор ознакомился с ходом ремонтных работ в одном из старейших дошкольных учреждений округа – детском саду "Крылышки", который посещают 284 ребенка. К началу нового учебного года здесь полностью заменят старые игровые площадки, оборудуют веранды, отремонтируют кровлю и помещения, где расположены группы. Создана специализированная группа для детей с нарушениями речи.

Рабочие поездки по региону стали традицией у губернатора Артюхова. Так, в августе прошлого года он выполнил обещание, которое дал в декабре 2018 года в своем ежегодном докладе, и лично за рулем автомобиля проехал по дорогам Ямала от Надыма до Ноябрьска. Маршрут превысил тысячу километров.