14 июля объявят результаты рейтинга коммуникационных компаний России

Москва, 9 июля. Результаты Национального рейтинга коммуникационных компаний НР2К будут объявлены 14 июля. Также в этот день впервые пройдет Форум лидеров коммуникационной индустрии НР2К "Новый мир. Новые вызовы. Новые правила".
В дискуссиях форума примут участие руководители коммуникационных компаний - участников рейтинга НР2К и ведущие эксперты отрасли:
- президент Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) Станислав Наумов,
- старший вице-президент по внешним коммуникациям и рекламе Фонда "Сколково" Александр Чернов,
- первый заместитель министра просвещения Российской Федерации Дмитрий Глушко,
- заместитель генерального директора по корпоративным коммуникациям ПАО "Газпром нефть" Александр Дыбаль,
- председателя Ассоциации компаний-консультантов в области связей с общественностью Лилия Глазова,
- генеральный директор Коммуникационной группы АГТ Георгий Гаврилин,
- президент группы компаний "Михайлов и Партнёры" Мариана Максимовская,
- основатель и генеральный директор FleishmanHillard Vanguard (КГ ОРТА) Елена Фадеева.
Модераторами выступят сопредседатели Наблюдательного Совета рейтинга НР2К Вячеслав Лащевский и Виталий Расницын.
Онлайн-трансляция мероприятия пройдёт на сайте ИД "Коммерсантъ".
Национальный рейтинг коммуникационных компаний проводится ежегодно с 2013 года. Основные задачи рейтинга НР2К – повысить открытость и прозрачность рынка коммуникационных услуг, способствовать укреплению доверия между участниками рынка. При составлении рейтинга учитываются следующие параметры: объём бизнеса (выручка компаний), профессиональный опыт (клиентский и кадровый портфель), медиаактивность (публичная активность компаний). На церемонии 14 июля будут объявлены результаты рейтинга за 2019 год.
Возрастная категория 18+.
Рейтинг НР2К проводится под патронажем Российской академии общественных связей (РАОС)
При поддержке Ассоциации компаний-консультантов в области связей с общественностью (АКОС), Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО), Российского отделения Международной Ассоциации бизнес-коммуникаторов (IABC)
Операторы рейтинга: ByconGroup, Компания "Медиалогия"
Официальный консультант: Группа "БДО Юникон"
Официальный партнёр: Московская школа управления Сколково
Генеральный информационный партнер: ТАСС
Генеральный медиапартнёр: ИД "Коммерсантъ"
Официальный интернет-партнёр: AdIndex