14 июля объявят результаты рейтинга коммуникационных компаний России

Москва, 9 июля. Результаты Национального рейтинга коммуникационных компаний НР2К будут объявлены 14 июля. Также в этот день впервые пройдет Форум лидеров коммуникационной индустрии НР2К "Новый мир. Новые вызовы. Новые правила".

В дискуссиях форума примут участие руководители коммуникационных компаний - участников рейтинга НР2К и ведущие эксперты отрасли:

президент Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) Станислав Наумов,

старший вице-президент по внешним коммуникациям и рекламе Фонда "Сколково" Александр Чернов,

первый заместитель министра просвещения Российской Федерации Дмитрий Глушко,

заместитель генерального директора по корпоративным коммуникациям ПАО "Газпром нефть" Александр Дыбаль,

председателя Ассоциации компаний-консультантов в области связей с общественностью Лилия Глазова,

генеральный директор Коммуникационной группы АГТ Георгий Гаврилин,

президент группы компаний "Михайлов и Партнёры" Мариана Максимовская,

основатель и генеральный директор FleishmanHillard Vanguard (КГ ОРТА) Елена Фадеева.

Модераторами выступят сопредседатели Наблюдательного Совета рейтинга НР2К Вячеслав Лащевский и Виталий Расницын.

Онлайн-трансляция мероприятия пройдёт на сайте ИД "Коммерсантъ".

Национальный рейтинг коммуникационных компаний проводится ежегодно с 2013 года. Основные задачи рейтинга НР2К – повысить открытость и прозрачность рынка коммуникационных услуг, способствовать укреплению доверия между участниками рынка. При составлении рейтинга учитываются следующие параметры: объём бизнеса (выручка компаний), профессиональный опыт (клиентский и кадровый портфель), медиаактивность (публичная активность компаний). На церемонии 14 июля будут объявлены результаты рейтинга за 2019 год.

Возрастная категория 18+.

Рейтинг НР2К проводится под патронажем Российской академии общественных связей (РАОС)

При поддержке Ассоциации компаний-консультантов в области связей с общественностью (АКОС), Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО), Российского отделения Международной Ассоциации бизнес-коммуникаторов (IABC)

Операторы рейтинга: ByconGroup, Компания "Медиалогия"

Официальный консультант: Группа "БДО Юникон"

Официальный партнёр: Московская школа управления Сколково

Генеральный информационный партнер: ТАСС

Генеральный медиапартнёр: ИД "Коммерсантъ"

Официальный интернет-партнёр: AdIndex