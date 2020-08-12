Эксперт: "Роснефть" поможет Архангельской области нарастить экономический потенциал

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Компания "Роснефть", заключившая стратегическое соглашение с Архангельской областью, поможет нарастить региону экономический потенциал и воплотить задачи, поставленные перед врио губернатора Александром Цыбульским, который примет участие в предстоящих выборах главы области. Такое мнение высказал доктор экономических наук, профессор, публицист Никита Кричевский.

"Роснефть" и Архангельская область в конце июля подписали соглашение о сотрудничестве сроком на пять лет в ходе рабочей встречи главы "Роснефти" Игоря Сечина и врио губернатора Архангельской области Александра Цыбульского.

"Перед Александром Цыбульским стоит одна из ключевых задач - наращивание экономического потенциала. Как за счет развития малого предпринимательства или традиционных для Архангельской агломерации лесопереработки, логистики, рыбной отрасли, так и благодаря приходу в регион ведущих российских и международных компаний", - отметил Кричевский.

По словам эксперта, именно кейс "Роснефти" видится "бенчмарком в этом направлении": "Во-первых, "Роснефть" в июле 2020 года заключила Соглашение о сотрудничестве с Архангельской областью сроком на пять лет. Документ предусматривает взаимодействие в сфере нефтепродуктообеспечения и энергетики, промышленной и экологической безопасности, реализации образовательных проектов".

"Во-вторых, - продолжил Кричевский. - "Роснефть" приняла решение увеличить вдвое перевалку нефтепродуктов для северного завоза через терминал в Архангельске. (После модернизации оборудования на терминале "Роснефти" отгрузка нефтепродуктов для северного завоза достигнет 110 тыс. т, что вдвое превысит показатели прошлого года)".

Кроме того, "Роснефть" увеличит отгрузки через морской порт Архангельска металлоконструкций и оборудования на проекты компании по освоению месторождений Арктической зоны, прежде всего, для проекта "Восток-Ойл", а через дочернее общество ООО "РН-Северо-Запад" будет увеличивать реализацию моторного топлива высшего экологического стандарта, что имеет как коммерческое, так и огромное социальное значение для северян.

Наконец, отмечает публицист, компания "намерена продолжить развитие в Архангельской области корпоративной системы непрерывного образования, включающей довузовскую подготовку школьников в "Роснефть-классах" и сотрудничество с САФУ в области подготовки студентов и совместных научно-технических разработок".

Опытный политик федерального уровня

Кричевский также подчеркнул, что Цыбульский - опытный политик федерального уровня, который "безусловно, крайне далек от шапкозакидательских настроений, а также реалист, прагматик, хорошо понимающий и отстаивающий интересы региона".

Изучивший предвыборную программу Цыблульского эксперт выразил уверенность, что "все, сказанное им, вполне коррелируется с теми реальными действиями, которые он сейчас предпринимает". "Что, собственно, характерно для людей с его судьбой: кадровый офицер - из семьи военных, по первому образованию окончивший Военный университет Министерства обороны (второе и третье образование связаны с государственным управлением и экономикой: Московский институт международного бизнеса при Минэкономразвития РФ и РАНХиГС при Президенте РФ). Военная косточка, причем, потомственная, не предполагает слов на ветер или обещаний в пустоту", - подчеркнул Кричевский.

"Цыбульский - государственник, поэтому на первом плане у него вопросы отстаивания и продвижения государственных интересов, от Северного морского пути, Арктики, Крайнего Севера до сохранения истории России. И все же главное для Цыбульского - Человек. Именно так, с большой буквы. Звучит, быть может, немного пафосно, но, судя по действиям еще на прошлой работе, в Ненецком округе, где он после своего предшественника вернул практически все отмененные социальные гарантии северянам, за что и имел высокий уровень доверия населения.

Недаром вопросы повышения качества жизни жителей региона (не уровня жизни, предполагающего, в первую очередь, рост доходов людей и общее снижение уровня бедности, а качества жизни, как интегрального индикатора) отнесены Цыбульским к требующим "первоочередного внимания" как со стороны властей региона, так и федерального центра", - заключил публицист.