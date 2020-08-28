На Урале планируется комплексное внедрение интеллектуального видеонаблюдения

ТАСС, 28 августа. На Урале планируется внедрение разработки екатеринбургского НПО автоматики (НПОА) "Безопасный район Академический", которая прошла апробацию в крупнейшем в России проекте комплексного освоения территории "Академический" на северо-западе Екатеринбурга. Об этом сообщил в четверг на заседании общественного совета партийного проекта "Локомотивы роста" в Свердловской области куратор проекта в УрФО Андрей Мисюра.

"Проект "Безопасный район Академический" был успешно внедрен в рамках соглашения, подписанного между предприятием и УК "Академический" на Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2019. Теперь разработчики собираются расширить функции системы и будут отслеживать правонарушения", - сказал Мисюра.

"Чтобы уменьшить инвестиционную нагрузку жителей района и УК "Академический", мы предлагаем поддержать заявку проекта системы интеллектуального видеонаблюдения на федеральную субсидию. Это позволит нам создать уникальную площадку в стране, где решение о безопасности человека или имущества принимается машиной, что сокращает время реакции на аварию или другое чрезвычайное происшествие", – добавил он.

О системе

По словам советника гендиректора НПОА Анны Белошейкиной, система интеллектуального видеонаблюдения способна отыскать украденный автомобиль и среагировать на правонарушения.

"Система самостоятельно найдет событие в архиве за три месяца, либо это может сделать оператор, введя нужный запрос. Например, у нас есть часть или целый номер автомобиля. Оператор будет получать информацию, когда и где появилась эта машина, куда поехала. Мы можем составить график перемещения автомобилей, которые ищут владельцы", – сказала Белошейкина.

Она добавила, что некоторые обзорные камеры района "Академический" смогут обнаружить возгорания на ранней стадии. Также разработчики хотят добавить функцию отслеживания несанкционированного выхода на крышу. "С точки зрения технологии мы это делать умеем, остается только вопрос тиражирования", – констатировала представитель предприятия.

Поддержка проекта

Председатель общественного совета "Локомотивов роста" в Свердловской области, зампред Законодательного Собрания региона Виктор Якимов отметил, что система будет полезна в Академическом районе Екатеринбурга, где комплексно осваивается территория и создается безопасная среда для населения. "Система интеллектуального видеонаблюдения НПО автоматики поможет снизить уровень преступности и облегчит жизнь граждан", – сказал он, добавив, что партпроект выступит с инициативой ежегодного тиражирования и масштабирования разработки НПОА.

Гендиректор ГК "КОРТРОС" Станислав Киселев отметил, что "Академический" – самый молодой и перспективный район с постоянно увеличивающимся числом жителей. "Перспективность района состоит в том, что здесь изначально заложены решения об энергоэффективности и безопасности. Сегодня "Академический" серьезно продвинулся в технологиях, мы будем и дальше помогать в этом", – заявил он.

По итогам заседания общественного совета партпроекта "Локомотивы роста" в Свердловской области было принято решение включить проекты интеллектуального видеонаблюдения <…> в перечень разработок, поддержанных партией "Единая Россия".

О проекте "Локомотивы роста"

Федеральный проект "Локомотивы роста" партии "Единая Россия" направлен на создание условий для поступательного развития экономики России во взаимодействии с ведущими индустриями и национальными российскими компаниями - локомотивами роста и развития. Важнейшим направлением проекта является совершенствование законодательства, механизмов и практик развития промышленности, создания и развития инфраструктуры, современных производств и условий для ведения бизнеса, формирование инновационной среды.

Старт партпроекту был дан на международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2017. Первый постоянный проектный офис "Локомотивов роста" в УрФО открылся в марте 2019 года, его координатором стал Андрей Мисюра.