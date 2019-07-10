Интеллектуальную систему распознавания лиц внедрят в одном из микрорайонов Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Систему видеоаналитики из сферы "Умного города", которая может распознавать лица и автомобили, внедрят в микрорайоне "Академический" в Екатеринбурге. Соглашение об этом подписали "НПО Автоматики" и управляющая компания "Академический" на выставке ИННОПРОМ, передает корреспондент ТАСС.

"Мы создаем интеллектуальную систему видеоаналитики в целях безопасности жителей микрорайона. Для того, чтобы управляющая компания "Академическое", например, при обращении граждан реально оказывать массу сервисов, связанных с безопасностью. С поиском детей, с сопровождением детей в школу, с поиском потерявшихся людей, с поиском потерявшихся вещей. В Екатеринбурге такой системы еще нет, - это пилот", - сказал генеральный директор НПО автоматики Андрей Мисюра в беседе с корреспондентом ТАСС.

По его словам, сейчас в Академическом районе расположено более 3,5 тыс. камер, которые находятся в состоянии постоянного мониторинга, среди которых камеры домофонов, камеры на въездах и выездах с парковки и многое другое. "Проводить проверку такого объема информации человеку сложно, но с этим легко справится интеллектуальная система с функцией распознавания лиц, номеров машин. Мы можем существенно таким способом повысить реагирование ЧОПов, охранных компаний", - добавил он.

Как отметил в беседе с корреспондентом ТАСС директор управляющей компании "Академическая" Николай Смирнягин, на первом этапе проекта система настроена на распознавание трех элементов: распознавание лиц, автомобилей по номерам и функция формирования картинки по различным девиантным поведениям. "Например, граффити если будут писать, или где-то собираться толпа, возникнет драка. Данная система позволит более эффективно и с наименьшими затратами это делать", - сказал он.

Район Академический - крупнейший в Европе градостроительный проект, реализуемый на юго-западе Екатеринбурга российским девелопером - группой компаний "КОРТРОС" (до ребрендинга в марте 2013 года - девелоперская компания "Ренова-Стройгруп"). На территории площадью 1,3 тыс. га возводится район, в котором будут проживать более 325 тыс. жителей. Объем жилья составляет 9 млн кв. м, объем объектов социально-коммерческой инфраструктуры - 4 млн кв. м. Архитекторы проекта - бюро Valode&Pistre architectes. Строительство на площади 1300 га будет осуществляться до 2025 года.

НПО автоматики им. академика Н. А. Семихатова (входит в госкорпорацию "Роскосмос") - одно из крупнейших предприятий России в области разработки и изготовления систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для ракетно-космической техники, а также систем управления для автоматизации технологических процессов в различных отраслях промышленности.

О выставке ИННОПРОМ

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля. Тема выставки - "Цифровое производство: интегрированные решения", а страна-партнер - Турция. Организаторами выступают Минпромторг России и правительство Свердловской области. ТАСС является генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.