Почти 25 тыс. туристов посетили вотчину Деда Мороза на новогодних каникулах

ТАСС, 9 января. Почти 25 тыс. человек посетили Великий Устюг в Вологодской области, который считается вотчиной российского Деда Мороза, в течение длинных новогодних выходных. Об этом в воскресенье сообщил глава региона Олег Кувшинников в своем Telegram-канале .

"Подвели первые итоги зимнего туристического сезона. Одно из самых популярных направлений для семейного отдыха - вотчина Деда Мороза. 24 415 человек побывали в гостях у зимнего волшебника, по данным на 8 января", - написал Кувшинников.

Губернатор Вологодской области отметил, что большой популярностью пользовался специальный туристический состав (созданный совместно с РЖД), который курсировал по маршруту Москва - Великий Устюг в течение новогодних праздников. "Впервые мы запустили скорый пассажирский поезд "Мороз-экспресс". Он позволяет всем желающим добраться из Москвы на вотчину всего за 18 часов. Первый поезд из столицы страны отправился 3 января, а сегодня рейсы завершатся. Итоги отличные - всего за неделю более 800 человек выбрали этот способ передвижения. Около тысячи туристов прибыли в Великий Устюг на поездах выходного дня", - добавил он.

Ранее Кувшинников не исключал, что поезда выходного дня до вотчины Деда Мороза могут стать круглогодичными, а состав "Мороз-экспресс" расширит расписание и будет отправляться в Великий Устюг не только из Москвы, но и Санкт-Петербурга.

Вотчина Деда Мороза с 1999 года располагается в деревне Морозовице под Великим Устюгом. Считается, что деревня названа так из-за природной аномалии, в этом месте всегда немного холоднее. В вотчине есть двухэтажный деревянный терем, тропа сказок, зимний сад, зоосад - филиал Московского зоопарка, лечебно-оздоровительный комплекс, гостиница, торговые ряды, коттеджный поселок, кафе, каскад прудов, пасека Деда Мороза, его ледник и кузница. В Великом Устюге действует городская резиденция Деда Мороза, его почта и дом моды. В этом году волшебник впервые отправился в большое путешествие по стране на поезде - собственной передвижной резиденции. В составе на паровой тяге оборудована его приемная, ретро-вагоны для игр и квестов, два вагона-ресторана и вагон-лавка с вологодскими сувенирами. Дед Мороз проедет на поезде более 13 тысяч километров, остановится как минимум в 36 городах страны и в середине января вернется в Великий Устюг.