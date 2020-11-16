Коэффициент распространения коронавируса в России держится на отметке 1,07

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России второй день подряд держится на уровне 1,07. В Москве в понедельник этот показатель поднялся на 0,01 и находится на отметке 1,08, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

В девяти из десяти регионов с наибольшим числом заболевших коэффициент превышает единицу и только в Красноярском крае он равен 1. В Воронежской и Ростовской областях и в Ханты-Мансийском автономном округе показатель составил 1,01, в Нижегородской и Иркутской областях - 1,02, в Свердловской области - 1,09, в Подмосковье - 1,14.

В Санкт-Петербурге, где впервые выявлено уже более 2 тыс. новых случаев за сутки, коэффициент находится на отметке 1,24.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного пассажирского сообщения с зарубежными странами. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.