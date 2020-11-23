В аэропорту Шанхая после массового тестирования выявили одного заразившегося коронавирусом

ШАНХАЙ, 23 ноября. /ТАСС/. Специалисты выявили один случай инфицирования коронавирусом в аэропорту Пудун, расположенном в Шанхае, после проверки 17 719 тестов, взятых у сотрудников грузового терминала воздушной гавани. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник городским управлением здравоохранения.

Медики подтвердили заражение у 36-летнего сотрудника одной из логистических компаний, находящихся на территории аэропорта. Специалисты установили, что он проживает неподалеку от воздушной гавани и объявили проулок № 450 на улице Ханчэнцилу в Новом районе Пудун территорией со средним уровнем эпидемиологической опасности. Жителям этого проулка запрещено покидать Шанхай без крайней необходимости.

По данным ведомства, инфицированный близко контактировал с 17 лицами, все они отправлены на изоляцию, и у них взяты пробы на коронавирус.

В воскресенье власти Шанхая распорядились провести массовое тестирования рабочих грузового терминала международного аэропорта Пудун. Это решение было принято после того, как 20 ноября у одного из сотрудников грузового терминала был подтвержден коронавирус. В выходные дни заболевание также было выявлено у его супруги и одного из коллег. Кроме того, на карантин помещены еще 52 человека, которые поддерживали тесные контакты с инфицированным.

В понедельник в китайских социальных сетях появились видеозаписи и сообщения о том, что в Пудуне скопилось большое количество людей, которых якобы не выпускали из аэропорта. В публикациях также утверждалось, что, помимо сотрудников грузового терминала, анализ на коронавирус должны сдать и пассажиры. Однако позднее на пресс-конференции официальный представитель воздушной гавани заявил, что подобные меры касаются лишь "соответствующих лиц грузовой зоны аэропорта и не относятся к пассажирской зоне".