Семья мужчины, захватившего детей в заложники, состояла на учете в центре соцпомощи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноября. /ТАСС/. Мужчина, который во вторник захватил и удерживал в квартире шестерых детей в Колпинском районе Санкт-Петербурга, имел гипертрофированную форму ревности, из-за чего семья состояла на учете в Центре социальной помощи семье и детям. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе администрации Колпинского района.

"Так как у мужа была гипертрофированная форма ревности - видимо, там были какие-то конфликтные ситуации - психологи Центра социальной помощи семье и детей после общения с семьей - с мужем и женой - выявив эту патологическую ревность, порекомендовали ему провести консультацию психотерапевта", - сказала собеседница агентства, подчеркнув предварительный характер информации.

По ее словам, семья состояла на учете в районном Центре социальной помощи семьи и детям с 7 октября 2020 года. "На основании сообщения из ОМВД, что там неблагоприятные условия проживания, семья находится в трудной жизненной ситуации, со стороны центра проводилась работа, - добавили в пресс-службе. - По той справке, которая у меня есть, центр взял их под патронаж совсем недавно. И, соответственно, все мероприятия, которые полагались для этой семьи - консультационные, юридические - они все были проведены".

Собеседница агентства также добавила, что в настоящее время официально не подтверждено, обращался ли мужчина, взявший в заложники детей, в психоневрологический диспансер.

Ранее глава администрации Колпинского района Анатолий Повелий сообщил журналистам, что мужчине, захватившему детей в заложники, оказывалась помощь в психоневрологическом диспансере. Он посещал его в последний раз 20 ноября, ему оказали помощь.