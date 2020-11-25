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В Хакасии прошла церемония прощания с экс-главой республики

По данным пресс-службы РЖД, Виктор Зимин умер от последствий коронавирусной инфекции

ТАСС, 25 ноября. Церемония прощания с экс-главой Хакасии Виктором Зиминым, скончавшимся в понедельник, прошла в столице республике Абакане. Об этом в среду сообщила пресс-служба правительства региона.

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"Сегодня в Хакасском национальном краеведческом музее имени Л. Р. Кызласова прошла церемония прощания с Виктором Зиминым. <…> После церемонии прощания в национальном краеведческом музее состоялось отпевание в Преображенском храме. Похоронят Виктора Зимина в Краснотуранском районе Красноярского края, рядом с его родителями", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что похороны пройдут в среду, 25 ноября.

По информации пресс-службы, проститься с Зиминым приехали полпред президента в СФО Сергей Меняйло, глава Тувы Шолбан Кара-оол, губернатор Красноярского края Александр Усс. Почтили также память экс-главы действующий руководитель региона Валентин Коновалов и председатель Верховного совета республики Владимир Штыгашев.

Заместитель генерального директора РЖД Зимин умер на 59-м году жизни в Москве. Как сообщила пресс-служба РЖД, он умер от последствий коронавирусной инфекции.

Зимин родился 23 августа 1962 года в деревне Диссос в Краснотуранском районе Красноярского края. Работал на Красноярской железной дороге, в 2004 году избран по спискам "Единой России" депутатом Верховного совета Хакасии, а в 2007 году стал депутатом Госдумы. В 2009-2018 годах был главой Хакасии. В сентябре 2018 года занял на выборах второе место, уступив члену КПРФ Валентину Коновалову. Зимин вышел во второй тур, но снял свою кандидатуру, а затем ушел со своего поста, не дожидаясь результатов выборов. После этого он занял должность заместителя генерального директора РЖД.

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