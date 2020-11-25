Мать освобожденных в Петербурге шестерых детей решила временно оставить их в детдоме

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. Шестеро детей, которых во вторник освободили из квартиры в Санкт-Петербурге, где их захватил и удерживал мужчина, временно останутся в детском доме, так как их мать сейчас занимается подготовкой к переезду в Архангельск. Об этом сообщили журналистам в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анны Митяниной.

"Буквально полчаса назад мама шестерых детей вышла от органов опеки, где дала устное согласие на временное размещение детей в социальном учреждении [детдоме], пока она занимается переездом в Архангельск", - говорится в сообщении.

По данным омбудсмена, в Архангельске у нее есть трехкомнатная квартира, где она собирается жить вместе с детьми. Власти Колпинского района Петербурга также сейчас занимаются поиском временного жилья для женщины, которое ей пригодится на время переезда.