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Глава МЧС заявил, что энергоаварии в Приморье показали слабую готовность к таким ситуациям

Евгений Зиничев потребовал организовать в регионах проверки готовности автономных источников электропитания на базе социальных объектов

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Энергоаварии, возникшие в Приморском крае после ледяного дождя, показали слабую готовность к таким ситуациям, в связи с этим в регионах будут проверены автономные источники электропитания. Об этом сообщил в пятницу глава МЧС России Евгений Зиничев на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

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"Последние события в Приморском крае показали слабую готовность к таким чрезвычайным ситуациям", - заявил министр, слова которого привели в пресс-службе МЧС. Он пояснил, что автономные источники энергопитания, которые должны были обеспечить электричеством социальные объекты, оказались не готовы. 

В пресс-службе МЧС сообщили, что Зиничев потребовал провести анализ действий звена Единой государственной системы по предупреждению и ликвидации ЧС и организовать в регионах проверки готовности таких источников электропитания на базе социальных объектов.

Теги
РоссияЗиничев, Евгений НиколаевичПриморский край
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