В России отмечают День матери

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Более 20 лет в России в последнее воскресенье ноября отмечается Всероссийский день матери.

День матери празднуется в России начиная с 1998 г. Он был установлен указом президента РФ Бориса Ельцина от 30 января 1998 г. "в целях повышения социальной значимости материнства".

Впервые празднование всероссийского Дня матери состоялось 29 ноября 1998 г. День матери отмечается практически во всех странах мира. В большинстве европейских стран, а также Австралии, Канаде, Китае, США, Украине и Японии он празднуется во второе воскресенье мая. В Испании, Литве и Португалии - в первое майское воскресенье, а в Швеции и Франции - в последнее.

Поддержка молодых матерей

Поддержка семей с детьми и матерей является приоритетным направлением для государства, что нашло свое отражение в нацпроекте "Демография", а также в выплатах семьям с низкими доходами.

В России господдержка матерям оказывается в виде различных пособий. Например, работающая женщина при выходе в декретный отпуск в России получает единовременное пособие по беременности и родам. По данным Фонда социального страхования, максимальный размер пособия по беременности и родам в 2020 году составляет при обычных родах 340 тыс. 795 руб., при осложненных - 359 013,72 руб., при многоплодной беременности - 446 465,78 руб. При рождении ребенка предоставляется разовая выплата в размере 18 тыс. 4 руб., а в случае рождения двух и более детей она выплачивается на каждого ребенка.

Кроме того, российские женщины имеют один из самых длительных по сравнению с другими государствами декретных отпусков - 3 года, из которых первые полтора года жизни ребенка оплачиваются. Размер выплат составляет 40% от среднего заработка за последние 2 года.

До достижения ребенком возраста полутора лет одному из работающих родителей предоставляется оплачиваемый отпуск. Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком с 1 февраля 2020 г. составляет 3 375,77 руб., за вторым и последующими детьми - 6 751,54 руб. Максимальный размер выплаты по уходу за ребенком не может превышать 27 984,66 руб.

Помощь бедным семьям

С 2018 года государство ввело дополнительные меры поддержки семей с детьми. Были введены ежемесячные выплаты бедным семьям в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка до достижения им трех лет, если ребенок был рожден или усыновлен после 1 января 2018 г. Для получения выплаты доход семьи не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума региона. Размер ежемесячной выплаты составляет один прожиточный минимум на ребенка, установленный в регионе на II квартал предыдущего года (в среднем это 11 тыс. руб.)

Малообеспеченные семьи с детьми в возрасте от 3 до 7 лет с 1 января 2020 года начали получать новые выплаты, размер которых составляет половину величины прожиточного минимума для детей в регионе (в среднем 5,5 тыс. руб.). Право на данное пособие имеют малообеспеченные семьи, в которых среднедушевой доход не превышает прожиточный минимум на душу населения, установленный в регионе их проживания. В случае, если семья к концу 2020 года не улучшит свое финансовое положение, выплата увеличится вдвое с 1 января 2021 года.

Долгосрочные перспективы

В 2019 году был запущен национальный проект "Демография", одной из ключевых целей которого стал рост рождаемости в России. На эти цели направлены федеральные проекты "Содействие занятости женщин" и "Финансовая поддержка семей с детьми".

Федеральные проекты включают в себя возможность переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, создание дополнительных мест для детей до трех лет в дошкольных организациях, предоставление кредитов семьям с двумя и более детьми по льготной ставке 6%, выплату при рождении третьего и последующих детей до достижения ребенком трех лет, размер которой зависит от прожиточного минимума региона, а также сертификат на материнский капитал.

Государственная программа материнского капитала была введена в 2007 году. Материнский капитал выдается на первого и второго ребенка. С 2020 года размер выплаты на первого ребенка составляет 466 тыс. 617 руб., на второго - 150 тыс. руб. С 15 апреля 2020 года сертификат выдается семьям в беззаявительном порядке на основе данных ЗАГС. Материнский капитал можно потратить на улучшение жилищных условий, обучение детей, на накопительную пенсию мамы, а в случае, если материнский капитал выдан на второго ребенка, из него можно получать ежемесячную выплату. Программа продлена до конца 2026 г. с ежегодной индексацией размера материнского капитала. В 2021 году он составит 483 тыс. 882 руб. на первого ребенка и 639 тыс. 432 руб. на второго ребенка.