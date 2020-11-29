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Пандемия COVID-19

Саудовские власти будут информировать о ситуации с пандемией еженедельно, а не каждый день

По последним данным минздрава страны, общее число инфицированных коронавирусом в королевстве составляет более 357 тыс.

ТАСС, 29 ноября. Власти Саудовской Аравии отныне будут информировать о ситуации с коронавирусом в стране на еженедельной основе, а не каждый день, как это происходило до последнего времени. Об этом, как передало Саудовское агентство печати, заявил в воскресенье официальный представитель министерства здравоохранения королевства Мухаммед аль-Абд аль-Аали.

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По его словам, Минздрав намерен использовать "новый механизм объявления о ситуации с коронавирусом в стране". Как отметил аль-Аали, указанный механизм "заключается в предоставлении информации о состоянии дел в борьбе с коронавирусом на основе еженедельной карты числа новых случаев инфицирования, а не в ежедневных отчетах министерства".

Такое решение, как пояснил представитель Минздрава королевства, принято "ввиду стабилизации на территории страны уровня заражений [коронавирусом] в последнюю неделю".

По данным министерства, общее число инфицированных коронавирусом в королевстве на сегодняшний день составляет чуть более 357 тыс., число летальных исходов среди пациентов с коронавирусом с начала пандемии превысило 5,8 тыс.

Теги
Саудовская АравияПандемия COVID-19
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