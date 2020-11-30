Военные обеспечили безопасность извлечения 2 км труб "Усольехимпрома"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие сводного отряда Минобороны обеспечили химическую безопасность извлечения двух километров труб из скважин рассолопромысла, где хранились химические отходы предприятия "Усольехимпром". Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой Центрального военного округа.

"Военнослужащие обеспечили химическую безопасность выкачки более 100 тонн ядовитой жидкости и изъятия около 2 000 м рабочих колонн из скважин рассолопромысла, находящихся за территорией предприятия", - говорится в сообщении.

Указано, что за три месяца проведения работ военнослужащие обеспечили химическую безопасность перекачки более 100 тонн токсичных химических веществ из 17 аварийных емкостей, проливку водой более 36 тыс. тонн железобетонных конструкций цеха ртутного электролиза и постановку более 260 водяных завес во время работ по его демонтажу. Также специалисты отобрали более 100 проб грунта и жидкости.

Сводный отряд Минобороны завершил первый этап работ по обеспечению химической безопасности на территории "Усольехимпрома" и готовится к отправке в пункты постоянной дислокации.

О комбинате

"Усольехимпром" работал с 1936 года и был крупнейшим за Уралом предприятием химической промышленности. С 2017 года в связи с банкротством находится в конкурсном производстве. Территория комбината стала очагом экологического бедствия. Там находится крупный очаг ртутного загрязнения, накоплены емкости с химическими веществами, а корпуса, почва и подземные воды пропитаны токсинами и тяжелыми металлами. С октября 2018 года в городе Усолье-Сибирское, где расположена промплощадка, действует режим ЧС из-за угрозы утечки ядовитых веществ.

Правительство РФ выделило 434,8 млн рублей на ликвидацию очага загрязнения в 2020 году. Для рекультивации промплощадки в августе на место прибыли специалисты Росатома, Федерального экологического оператора, Минобороны, МЧС, Росприроднадзора, которые обследовали территорию и определили план первоочередных мероприятий. Ликвидация загрязнения в Усолье-Сибирском завершится в 2024 году.