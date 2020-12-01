Иван Сафронов пожаловался на трудности с приобретением масок в СИЗО

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов, обвиняемый в госизмене, пожаловался правозащитникам на трудности с приобретением медицинских масок в СИЗО. Об этом ТАСС рассказал член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Александр Хуруджи, посетивший Сафронова в СИЗО "Лефортово".

"Сафронов пожаловался на то, что в тюремном ларьке нет должного количества медицинских одноразовых масок и перчаток, поэтому ему пришлось изготовить ее из марли самостоятельно. Эта проблема актуальна только для "Лефортово", в остальных СИЗО мы с этим не сталкивались", - сказал Хуруджи. По его словам, Сафронов также пожаловался, что ему не дают куриных яиц. "Действительно, распорядок питания такой, что яйца дают только при назначении врачом. Мы подумаем, что можно предпринять в связи с этим", - отметил член ОНК.

Бывший корреспондент газет "Коммерсантъ" и "Ведомости", а ныне советник главы Роскосмоса Иван Сафронов был задержан и арестован 7 июля. В отношении него возбуждено дело о госизмене. Вину он не признает.