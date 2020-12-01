Научный центр по профилактике и борьбе со СПИДом открылся в Москве

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Открытие Научного центра по профилактике и борьбе со СПИДом при ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора прошло в Москве во вторник. В церемонии приняли участие вице-премьер РФ Татьяна Голикова, глава Роспотребнадзора Анна Попова и руководитель центра Вадим Покровский.

"У нас сегодня очень знаковое событие. Вы знаете, что правительство РФ, президент страны уделяют достаточно серьезное внимание борьбе с эпидемией СПИДа. И сегодня во Всемирный день борьбы со СПИДом мы открываем очень важное для нашей страны учреждение, которое будет заниматься диагностикой, профилактикой и лечением СПИДа", - сказала Голикова на церемонии открытия.

В научном центре смогут проводить клинические исследования, разрабатывать новые методы диагностики инфекционных заболеваний на основе генных технологий для изучения иммунитета и биохимического анализа, в также вести базы эпидемиологических данных по ВИЧ, вирусным гепатитам и другим инфекциям.

Центр также будет развивать новые научные направления: испытание и внедрение новых препаратов для лечения ВИЧ-инфекции, испытание вакцин против нее и сопутствующих заболеваний. Организация будет заниматься внедрением новых технологий в практику учреждений Роспотребнадзора и здравоохранения.

"На ближайшее время в центре запланирован старт нескольких исследований новых комбинаций отечественных препаратов для лечения и профилактики ВИЧ-инфекции, участие в международных испытаниях нескольких новых препаратов и лечебной вакцины", - уточнили в пресс-службе.