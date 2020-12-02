Делегация из Венгрии встретилась с разработчиками вакцины "Спутник V" в Москве

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Делегация из Венгрии в среду в Москве встретилась с руководителем группы разработчиков вакцины против новой коронавирусной инфекции "Спутник V" - заместителем директора по научной работе Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, членом-корреспондентом РАН Денисом Логуновым, сообщила в среду пресс-служба Росздравнадзора.

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"Особое внимание было обращено на анализ новой вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V", разработанной национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Министерства здравоохранения Российской Федерации. В рамках визита прошла встреча делегации с руководителем группы разработчиков вакцины - заместителем директора по научной работе ФГБУ "НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи" Минздрава России - членом-корреспондентом РАН, Д. Ю. Логуновым, который ответил на вопросы венгерских коллег о разработке и клинических исследованиях вакцины "Спутник V", - говорится в сообщении.

Кроме того, венгерская делегация при участии сотрудников Минздрава России и Росздравнадзора посетила Московскую лабораторию по контролю качества лекарственных средств ФГБУ "Информационно-методический центр по экспертизе, учету и анализу обращения средств медицинского применения" Росздравнадзора, осуществляющую посерийный контроль иммунобиологических лекарственных препаратов перед их вводом в гражданский оборот на территории РФ. "Сотрудники лабораторного комплекса продемонстрировали венгерским коллегам работу аналитической, фармакологической, микробиологической лабораторий, а также методы иммунобиологического контроля вакцин", - отметили в пресс-службе.

Венгрия стала первой страной Евросоюза, которая выразила заинтересованность в получении российской вакцины. Реализация планов поставок российской вакцины в Венгрию обсуждалась на состоявшемся 27 ноября в Будапеште заседании российско-венгерской межправительственной комиссии (МКП) по экономическому сотрудничеству. Работу возглавили сопредседатели МПК, которыми являются министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.