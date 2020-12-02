Эксперт не исключил дефицита вакцин от коронавируса после начала массовой вакцинации в РФ

"Вопрос будет не выбора, а наличия. Вакцины сейчас находятся в стадии масштабирования производства. По большому счету в первые месяцы, даже после выхода в процесс массовой вакцинации, все равно будет достаточно большой дефицит вакцин. Тут вопрос: какая вакцина будет в доступе, той и будем рады, думаю", - сказал он в среду в эфире телеканала РБК.

По мнению Волчкова, россияне смогут выбирать из нескольких вакцин примерно через полгода-год, когда рынок будет насыщен. "Когда будут не только российские, но китайские и западные разработки, тогда уже действительно сможем сопоставлять эффективность и побочные эффекты", - отметил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что масштабная вакцинация от коронавируса российских врачей и учителей может начаться уже в конце следующей недели. Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться в декабре 2020 года, правительство в настоящее время оценивает возможность расширения состава приоритетных групп для вакцинации.