Жискар д`Эстена похоронили в Отоне на западе Франции

ПАРИЖ, 5 декабря. /ТАСС/. Похороны бывшего президента Франции Валери Жискар д`Эстена прошли в субботу в небольшом городе Отон на западе Франции (департамент Луар и Шер). Об этом сообщила радиостанция France Info .

Политик, возглавлявший страну с 1974 по 1981 год, умер 2 декабря в возрасте 94 лет. Причиной смерти стал COVID-19, обостривший наблюдавшуюся у Жискар д`Эстена сердечную и легочную недостаточность.

Бывший президент Франции отказался от того, чтобы его похоронам был придан общенациональный масштаб. Согласно его воле, церемония в городе Отон состоялась в субботу в присутствии родственников и самых близких друзей. Всего в ней участвовали, помимо служителей культа, четыре десятка человек. По указанию Валери Жискар д`Эстена и его семьи ни один представитель высшей государственной власти и ни один видный политик на церемонию допущены не были.

Прощание с бывшим президентом началось с панихиды в церкви, недалеко от которой Жискар д`Эстен провел в своем именье последние дни. Гроб с телом усопшего был накрыт флагами Франции и Европейского союза. В ходе церковной церемонии по указанию семьи были исполнены несколько произведений Фредерика Шопена (1810-1849). Одним из приглашенных музыкантов стал французский пианист Александр Канторов, внук еврейских эмигрантов из России, лауреат золотой медали и гран-при московского Международного конкурса им. Чайковского.

В храме также прозвучала Chant de depart ("Походная песня"), сочиненная в 1794 году Этьеном Меюлем (1763-1817) на слова драматурга Жозефа Шенье (1764-1811). В начале XIX века, во времена Первой империи, она, по указанию Наполеона (1769-1821), применялась в качестве гимна Франции, сменив "Марсельезу". В настоящее время она является одной из официальных песен французской армии.

В храме были строго соблюдены введенные властями меры по борьбе с коронавирусом. Каждый второй ряд скамеек в церкви был оставлен пустым, между сидящими находилось по несколько пустых мест. На церемонию допустили только одного фотографа.

Могила в саду

Валери Жискар д`Эстен был похоронен вне городского кладбища, на территории расположенного рядом с ним сада, относящегося к его имению. Там в течение двух суток построили большой склеп. Политик упокоился рядом с могилой его младшей дочери Жасинт, которая умерла в 2018 году в возрасте 57 лет после продолжительной болезни.

Тогда желание родителей покойной захоронить ее в саду имения вызвало сильный конфликт с властями города. Сторонам с большим трудом удалось прийти к согласию. Теперь на проведение похорон бывшего президента вне кладбища префектом департамента Ив Русе также было выдано специальное разрешение, как этого требует закон.

Сын бывшего президента Анри Жискар д`Эстен объявил, что на похороны его отца согласно его воле должны быть приглашены жители города и коммуны. Однако затем префект департамента сообщил всем 800 жителям Отона, что им "не следует приходить на похороны". "В дальнейшем доступ к склепу будет свободным, и они смогут отдать дань памяти в иных условиях, нежели сейчас. День похорон для этого не подходит", - подчеркнул префект.

"Мы примем надлежащие меры с тем, чтобы обеспечить прохождение церемонии строго в ограниченном кругу семьи и близких. Всем остальным следует избегать появляться в этой зоне, им там нечего делать, если только они не проживают в этом квартале", - подчеркнул префект. Семья Жискар д'Эстенов со своей стороны запретила кому-либо присылать траурные венки на территорию их поместья, чтобы избежать появления там посторонних. Обширную зону города, включающую мэрию, церковь и владения семейства Жискар д'Эстенов, оцепила жандармерия на время церемоний.

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил 9 декабря днем национального траура в связи с кончиной Жискар д'Эстена. В этот день в мэриях французских городов будут открыты памятные книги, где каждый желающий сможет оставить послание в память о бывшем президенте. Как сообщил также Макрон, в здании Европейского парламента в Страсбурге 2 февраля 2021 года пройдет церемония памяти Жискар д`Эстена. Она приурочена ко дню его рождения в 1926 году.

Третий президент Пятой республики

На семилетнее правление Жискар д'Эстена в 1974-1981 годах, третьего президента в истории Пятой республики, пришлись реформы, без которых трудно было бы представить себе современную Францию. В годы его пребывания в Елисейском дворце был снижен избирательный возраст до 18 лет, прекратилось чрезмерное вмешательство государства в процессы экономики. Во внешней политике он отстаивал необходимость диалога между Востоком и Западом.

Жискар д'Эстен принадлежал к поколению людей, пришедших в университетские аудитории с полей Второй мировой войны. В августе 1944 года он участвовал в освобождении Парижа от немецкой оккупации, затем вступил в Первую французскую армию под командованием генерала де Латра де Тассиньи.

Последующая его карьера шла нарастающим темпом. В 28 лет он стал заместителем руководителя секретариата премьер-министра, в 30 - депутатом Национального собрания и членом французской делегации на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в 32 - государственным секретарем (заместителем) министра финансов.

Шарль Де Голль (1890-1970) называл его своим "лучшим казначеем". В 1962 году он доверил 36-летнему политику руководство министерством финансов. Генерала Жискар д'Эстен всегда считал своим крестным отцом в политике, хотя порой и критически отзывался о методах правления послевоенных голлистов.

В 1974 году Жискар д'Эстен решил баллотироваться на пост президента республики и победил на выборах, став самым молодым президентом страны. Этот рекорд был побит только в 2017 году нынешним президентом Эмманюэлем Макроном.