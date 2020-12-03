"Он воплощал честь Франции". Соболезнования политиков в связи со смертью Жискар д'Эстена

3 декабря стало известно о смерти бывшего президента Франции Валери Жискар д'Эстена, который ушел из жизни в возрасте 94 лет. Политики выражают свои соболезнования.

"По мнению Валери Жискар д'Эстена, Европа должна быть французским стремлением, а Франция - современной страной. Уважение", - написал он в четверг в Twitter.

"Страна может гордиться им"

Валери Жискар д`Эстен внес большой вклад в развитие политики Франции и страна может гордиться им. Об этом бывший французский президент Николя Саркози написал в четверг в своем Twitter.

"Я с большой печалью узнал о смерти Валери Жискар д`Эстена, политика, который всю свою жизнь прикладывал усилия к укреплению связей между европейскими нациями. Политика, который стремился модернизировать политическую жизнь и приложил свой мощный интеллект к тому, чтобы анализировать самые сложные международные проблемы", - написал Саркози.

Он подчеркнул, что Валери Жискар д`Эстен "воплощал честь Франции". "Это был человек, которым я восхищался и обсуждение актуальных проблем с которым всегда доставляло мне удовольствие", - отметил Саркози.

От своего имени и от имени своей супруги Карлы Бруни он высказал соболезнования семье и родственникам политика. "Валери Жискар д`Эстен будет теперь покоится в мире рядом со своими родителями и своей, столь горячо любимой дочерью, трагически погибшей", - заключил он.

Жасент, младшая дочь Валери Жискар д`Эстена, умерла в январе 2018 года после долгой и продолжительной болезни. Ей было 57 лет.