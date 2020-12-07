Власти Чувашии сделают 31 декабря выходным днем

ТАСС, 7 декабря. Большинство жителей Чувашии проголосовали за объявление 31 декабря 2020 года выходным днем, соответствующее решение будет подписано главой республики. Об этом в понедельник сообщил глава региона Олег Николаев на своей странице в социальной сети Instagram.

"Я провел в социальных сетях соответствующий опрос. Только за сутки откликнулись более 40 тыс. человек, и больше 90% высказались за то, чтобы 31 декабря был выходным днем. Затем этот вопрос мы обсудили в правительстве Чувашской Республики и приняли решение сделать его в Чувашской Республике выходным днем", - сказал он.

Николаев уточнил, что соответствующее распоряжение будет подписано сегодня.