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Власти Чувашии сделают 31 декабря выходным днем

Глава региона Олег Николаев сообщил, что провел в социальных сетях соответствующий опрос, в котором приняли участие свыше 40 тыс. человек. 90% из них одобрили идею сделать 31 декабря выходным

ТАСС, 7 декабря. Большинство жителей Чувашии проголосовали за объявление 31 декабря 2020 года выходным днем, соответствующее решение будет подписано главой республики. Об этом в понедельник сообщил глава региона Олег Николаев на своей странице в социальной сети Instagram.

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"Я провел в социальных сетях соответствующий опрос. Только за сутки откликнулись более 40 тыс. человек, и больше 90% высказались за то, чтобы 31 декабря был выходным днем. Затем этот вопрос мы обсудили в правительстве Чувашской Республики и приняли решение сделать его в Чувашской Республике выходным днем", - сказал он.

Николаев уточнил, что соответствующее распоряжение будет подписано сегодня.

Теги
РоссияНиколаев, Олег АлексеевичЧувашия
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