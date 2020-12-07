{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Новый год и Рождество - 2021

В Орловской области решили 31 декабря объявить выходным днем

Рабочий день перенесли на 26 декабря
На эту тему
В каких российских регионах 31 декабря объявили выходным

ОРЕЛ, 7 декабря. /ТАСС/. Власти Орловской области решили перенести рабочий день с 31 декабря 2020 года на субботу, 26 декабря. Об этом в понедельник сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков на заседании оперативного штаба региона, проходящего в онлайн-формате.

"Предлагаю закрепить нормативным решением перенос рабочего дня с 31 декабря на 26 декабря. Я думаю, что здесь мы учтем интересы всех жителей региона", - сообщил Клычков.

В 2019 году Клычков сделал 31 декабря выходным днем для женщин, работающих в органах исполнительной государственной власти специальной компетенции и в подведомственных структурах.

Теги
РоссияОрловская областьНовый год и Рождество - 2021
Пандемия COVID-19
Спад заболеваемости в Европе и рост в США. Как развивается ситуация с коронавирусом в мире
В Соединенных Штатах четыре дня подряд регистрируют свыше 200 тыс. новых случаев заражения. В Мексике повышен уровень эпидемической угрозы
Читать полностью