В Орловской области решили 31 декабря объявить выходным днем

ОРЕЛ, 7 декабря. /ТАСС/. Власти Орловской области решили перенести рабочий день с 31 декабря 2020 года на субботу, 26 декабря. Об этом в понедельник сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков на заседании оперативного штаба региона, проходящего в онлайн-формате.

"Предлагаю закрепить нормативным решением перенос рабочего дня с 31 декабря на 26 декабря. Я думаю, что здесь мы учтем интересы всех жителей региона", - сообщил Клычков.

В 2019 году Клычков сделал 31 декабря выходным днем для женщин, работающих в органах исполнительной государственной власти специальной компетенции и в подведомственных структурах.