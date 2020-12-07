Путин наградил медиков за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил медицинских работников за самоотверженность и высокий профессионализм в борьбе с коронавирусной инфекцией. Указ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Запреты на корпоративы, лекарства для людей с ОРВИ.

Запреты на корпоративы, лекарства для людей с ОРВИ. Главное о коронавирусе за 7 декабря

Орденом Дружбы президент наградил главного врача столичной клинической больницы №1 "Группы компаний "Медси" Татьяну Шаповаленко. Еще четыре работника этой больницы и заместитель главного врача по хирургии Клиники научной медицины награждены медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Кроме того, 14 медицинских работников получили орден Пирогова. Медали Луки Крымского удостоена сотрудница Ставропольского научно-исследовательского противочумного института Ольга Семенова.

За большой вклад в организацию работы по выпуску препарата, применяемого для лечения коронавирусной инфекции, президент наградил орденом Почета председателя совета директоров курганского ОАО "Синтез" Дмитрия Зубова, орденом Дружбы - президента ОАО "Синтез" Рустема Муратова и вице-президента по развитию бизнеса и исследованиям АО "Алиум" Алексея Чупина. Медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени получили пять сотрудников фармацевтических компаний.

За большой вклад в организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции награды получили 20 человек.