Путин поздравил Евгения Стеблова с 75-летием

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил актера театра и кино, народного артиста России Евгения Стеблова с 75-летием. Телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.

"Талантливый, востребованный и в кино, и на театральной сцене актер, вы в полной мере реализовали свой богатый творческий потенциал, своими глубокими, запоминающимися работами снискали заслуженное профессиональное признание и искреннюю симпатию публики, - отметил Путин. - Важно, что и сегодня вы продолжаете трудиться, участвуете в культурной, общественной жизни страны".

Президент пожелал актеру доброго здоровья, вдохновения и успехов.