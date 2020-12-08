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Путин поздравил Евгения Стеблова с 75-летием

Президент отметил, что народный артист России в полной мере реализовал свой богатый творческий потенциал, а также снискал заслуженное профессиональное признание и искреннюю симпатию публики

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил актера театра и кино, народного артиста России Евгения Стеблова с 75-летием. Телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.

"Талантливый, востребованный и в кино, и на театральной сцене актер, вы в полной мере реализовали свой богатый творческий потенциал, своими глубокими, запоминающимися работами снискали заслуженное профессиональное признание и искреннюю симпатию публики, - отметил Путин. - Важно, что и сегодня вы продолжаете трудиться, участвуете в культурной, общественной жизни страны".

Президент пожелал актеру доброго здоровья, вдохновения и успехов.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияСтеблов, Евгений Юрьевич
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