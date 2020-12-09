Трутнев заявил, что Приморью нужна финансовая помощь на восстановление лесов после циклона

ВЛАДИВОСТОК, 9 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев на совещании во Владивостоке заявил о намерении обратиться в правительство с предложением оказать финансовую помощь Приморью по восстановлению лесов и парков после циклона. Об этом сообщила в среду пресс-служба краевого правительства.

"Что касается восстановления лесов и лесопарковых зон, то тут тоже предстоит большая работа. Надо будет высаживать деревья, восстанавливать растительность. Бюджет Приморья не в лучшем состоянии из-за коронавируса, поэтому будем выходить на правительство РФ с предложением оказать необходимую помощь", - сказал Трутнев, которого цитирует пресс-служба.

В мэрии Владивостока ТАСС сообщали, что стихия повредила около 80% зеленых насаждений города. Часть из них не восстановится самостоятельно. По информации Ботанического сада-института ДВО РАН, в лесной части территории сада повреждены примерно 25% деревьев.

Вице-премьер также считает, что регион нуждается в разработке мер для реагирования на природные ЧС. Он "заявил о необходимости разработки мер, позволяющих максимально быстро реагировать на чрезвычайные ситуации, подобные случившейся в Приморье. <...> Ряд организаций, в частности, Оборонэнерго, не смогли оперативно среагировать на ситуацию, а само энергохозяйство компании оказалось в запущенном состоянии. Подчеркнуто, что сегодня необходимо разработать комплекс мер, которые позволят максимально защитить сетевое хозяйство региона от подобных явлений, обеспечить силы и средства для ликвидации их последствий", - уточнила пресс-служба.

Полпред отметил, что при устранении последствий стихии "многие люди проявляли героизм, работая на вантах, такое же отношение и к энергетикам, трудящимся круглосуточно".

В новость были внесены изменения (08:52) - добавлены высказывания Трутнева