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Путин выразил соболезнования в связи со смертью маршала авиации Евгения Шапошникова

Последний министр обороны СССР умер 8 декабря в возрасте 78 лет

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким маршала авиации Евгения Шапошникова, умершего 8 декабря в возрасте 78 лет. Телеграмма опубликована в среду на официальном сайте Кремля.

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"Маршал авиации Шапошников посвятил себя ратному делу, служению Отечеству. Он был профессионалом высочайшего класса, волевым, энергичным, принципиальным человеком. За годы ответственной работы, в том числе в переломное для нашей страны время, Евгений Иванович внес значимый личный вклад в обеспечение обороноспособности и национальной безопасности государства", - подчеркнул президент.

Путин также отметил, что память о Шапошникове навсегда сохранится в сердцах родных, однополчан и сослуживцев.

Как сообщил источник ТАСС в медицинских кругах, причиной смерти последнего министра обороны СССР стала коронавирусная инфекция.

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