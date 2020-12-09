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Власти Саратовской области сделают 31 декабря выходным днем

Рабочий распорядок сохранится, в частности, у оперативных служб, правоохранительных структур, а также в медицинских организациях

САРАТОВ, 9 декабря. /ТАСС/. Жители Саратовской области поддержали инициативу сделать 31 декабря выходным днем, власти региона готовят соответствующий документ, сообщил в среду глава региона Валерий Радаев на своей странице в Instagram.

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В 2020 году 31 декабря выпадает на будний день и, в соответствии с нормами о переносе выходных дней, должно быть рабочим днем. Председатель Госдумы Вячеслав Володин накануне предложил сделать 31 декабря выходным в Саратовской области, от которой он был избран в Госдуму.

"Жители Саратовской области предложили сделать 31 декабря нерабочим днем. Такое мнение высказано в многочисленных обращениях, которые также поступали на мои страницы в социальных сетях, на страницы нашего депутата Вячеслава Викторовича Володина, об этом говорили при личных встречах. В настоящее время готовится соответствующий документ", - написал Радаев.

В сообщении уточняется, что рабочий распорядок сохранится у оперативных служб, правоохранительных структур, в медицинских организациях, учреждениях с постоянным пребыванием людей, во многих государственных ведомствах. Причем не только 31 декабря, но и в последующие новогодние праздники.

Теги
Радаев, Валерий ВасильевичРоссияСаратовская областьНовый год и Рождество - 2021
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