Власти Саратовской области сделают 31 декабря выходным днем

В 2020 году 31 декабря выпадает на будний день и, в соответствии с нормами о переносе выходных дней, должно быть рабочим днем. Председатель Госдумы Вячеслав Володин накануне предложил сделать 31 декабря выходным в Саратовской области, от которой он был избран в Госдуму.

"Жители Саратовской области предложили сделать 31 декабря нерабочим днем. Такое мнение высказано в многочисленных обращениях, которые также поступали на мои страницы в социальных сетях, на страницы нашего депутата Вячеслава Викторовича Володина, об этом говорили при личных встречах. В настоящее время готовится соответствующий документ", - написал Радаев.

В сообщении уточняется, что рабочий распорядок сохранится у оперативных служб, правоохранительных структур, в медицинских организациях, учреждениях с постоянным пребыванием людей, во многих государственных ведомствах. Причем не только 31 декабря, но и в последующие новогодние праздники.