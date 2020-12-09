Власти Петербурга назвали причину выписки из больницы умершего на улице мужчины с COVID-19

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Мужчину, который умер в Санкт-Петербурге после выписки из больницы, где он лечился от последствий коронавируса нового типа, отправили домой из-за улучшения его самочувствия в соответствии с рекомендациями Минздрава. Об этом сообщили журналистам в комитете по здравоохранению Петербурга.

"С 6 декабря пациент не нуждался в получении кислорода. На фоне общего улучшения самочувствия, в соответствии с временными методическими рекомендациями Минздрава РФ, 8 декабря выписан на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии", - говорится в сообщении.

В комитете отметили, что мужчину положили в больницу в конце ноября, и там он получал все необходимое лечение. "По данным городской больницы №15, 64-летний пациент поступил в стационар 25 ноября, его состояние было расценено как тяжелое. В течение 14 дней получал все необходимое лечение. На фоне проводимой терапии состояние улучшилось. Пропала одышка, нормализовалась температура, повысилась сатурация кислорода до нормальных показателей", - сообщили в комитете.

В комздраве также подчеркнули, что выводы о причинах смерти пациента можно будет сделать только после получения заключения экспертизы. Сам комитет также начал проверку по факту случившегося.

Ранее источник в экстренных службах сообщал ТАСС, что во вторник на улице Доблести умер пожилой мужчина, которого незадолго до этого выписали из больницы, где он лечился от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа. Мужчину отправили домой для прохождения самоизоляции, однако, по данным источника ТАСС, дойти до квартиры он не успел, а начал задыхаться и умер.

В Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу сообщали, что в связи со смертью мужчины начата доследственная проверка.