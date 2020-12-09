АРХАНГЕЛЬСК, 9 декабря. /ТАСС/. В Архангельской области 31 декабря объявили выходным днем после голосования жителей региона, написал в среду в своем Telegram-канале глава области Александр Цыбульский.

"31 декабря 2020 года в Архангельской области будет выходным днем. Больше 70 тыс. человек приняли участие в опросе по выбору выходного дня в конце декабря. Абсолютное большинство (81%) проголосовали за то, чтобы 31 декабря был выходным. Именно поэтому только что подписал соответствующий указ о переносе рабочего дня с 31 на 26 декабря", - написал Цыбульский.

Для ряда организаций указ является обязательным к исполнению, остальным работодателям глава региона рекомендовал дать своим сотрудникам возможность начать подготовку к Новому году с самого утра 31 декабря.

Ранее ряд регионов РФ уже объявили 31 декабря выходным.