Экологи не выявили превышения вредных веществ в районе горящей в Оренбуржье скважины

ОРЕНБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Пробы воздуха, отобранные в Грачевском районе Оренбургской области, где происходит факельное горение газового фонтана буровой скважины, не показали превышения вредных веществ, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"Проведен отбор проб атмосферного воздуха в пяти точках: 100 м, 150 м, 3 000 м, у границы населенного пункта Таллы и Ягодное. По результатам проб превышения ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не зарегистрировано", - сообщила собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что на месте происшествия сотрудники спецлаборатории экологической службы региона взяли пробы воздуха. Они продолжают контролировать обстановку в районе пожара совместно со специалистами территориального отдела управления Роспотребнадзора по Оренбургской области, уточнили в пресс-службе. В среду днем экологи не установили фактов разлива углеводородного сырья на почвенный покров, но подтвердить или опровергнуть информацию о загрязнении земельного участка смогут только после ликвидации возгорания.

Информация о пожаре на нефтяной скважине на Таллинском месторождении - 2 поступила в среду в 05:00 мск. По данным главка МЧС, происходит факельное горение газового фонтана буровой скважины из-под земли на площади 100 кв. м, высота факела - 25 м. Пострадал мужчина 1993 года рождения. Он получил ожоги 3% кистей рук, врачи оценивают его состояние как стабильное, близкое к удовлетворительному.