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Ульяновский губернатор объявил 31 декабря выходным днем

Рабочий день переносится на 26 декабря

УЛЬЯНОВСК, 10 декабря. /ТАСС/. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов подписал распоряжение о переносе для сотрудников правительства, государственных и муниципальных служащих рабочего дня с 31 декабря на 26 декабря, чтобы объявить последний день года выходным. Глава региона также призвал всех работодателей организовать работу в декабре аналогичным образом.

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"Призываю всех работодателей сделать 31 декабря выходным днем. Со своей стороны, как работодатель, подписал распоряжение о переносе рабочего дня на 26 декабря с установлением выходного 31 декабря", - написал он в четверг на своей странице в Instagram.

Губернатор добавил, что опрос на его странице в Instagram показал, что большинство ульяновцев согласилось с идеей объявить выходным днем 31 декабря. "Я полностью поддерживаю людей. Последний день уходящего года хочется провести в домашних приятных хлопотах и быть рядом с родными", - уточнил он.

Глава региона также разместил на своей странице результаты голосования. По его данным, за объявление 31 декабря выходным проголосовали 94% жителей региона.

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