В Приморье отменили режим ЧС, введенный после циклона с ледяным дождем

ВЛАДИВОСТОК, 10 декабря. /ТАСС/. Региональный режим ЧС, введенный в Приморье 20 ноября после циклона с ледяным дождем, отменен, сообщается в четверг в Telegram-канале регионального правительства.

"В Приморье отменили режим ЧС регионального характера", - говорится в сообщении.

В ночь на 19 ноября в Приморском крае начались осадки в виде снега и ледяного дождя. Непогода вызвала обрывы линий электропередачи, падение деревьев и конструкций. В результате расположенные в 73 населенных пунктах дома, в которых проживает более 180 тыс. человек, остались без электроснабжения.