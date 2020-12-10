Путин заявил, что пандемия изменила отношения между государством и гражданином

НОВО-ОГАРЕВО, 10 декабря. /ТАСС/. Пандемия стала непростым испытанием для всего мира и привела к тому, что были переосмыслены ключевые принципы социального общения, в том числе отношения между государством и гражданином. Об этом заявил президент России Владимир Путин в четверг на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Путин отметил, что Совет, как и другие правозащитные организации страны, вносит вклад в дело защиты прав и свобод гражданина. По оценке президента, это чрезвычайно важная и благородная миссия, которая требует знаний, терпения, решительности и кропотливого труда.

"Пандемия стала для нашей страны, да и для всего мира, непростым испытанием, - заметил Путин. - Она подтолкнула к тому, чтобы проанализировать и даже переосмыслить многие ключевые принципы социального общения, отношения между государством и гражданином. Это также приобрело новое измерение".

Он напомнил, что в борьбе с общей угрозой объединились представители почти всех уровней власти, волонтеры, некоммерческие организации, тысячи неравнодушных и ответственных граждан. При этом люди не только были готовы участвовать в общей работе, но и стали предъявлять новые требования к государству, особенно в реализации прав в здравоохранении, образовании, сохранении персональных данных.

Как считает президент, со стороны государства важно "ясное понимание того, что происходит, того, что необходимо", а также профессиональная экспертиза. Он отметил, что Совет уже многое сделал в этом направлении, в том числе представил доклад об опыте эпидемии с точки зрения сохранения прав и свобод гражданина.

Путин также поблагодарил членов СПЧ за активное участие в работе над поправками к конституции. "Совет внес свою лепту в эту работу, и я хочу выразить слова благодарности вам за это, а также за содействие в реализации прав граждан в ходе общероссийского голосования", - добавил он.

Другие направления работы СПЧ

По мнению президента, одно из наиболее актуальных направлений для работы СПЧ - это система здравоохранения, включая вопросы о соблюдении прав пациентов, качестве и своевременности оказания медицинской помощи. "Конечно, государство делает очень много для того, чтобы работа шла ритмично и на благо граждан, но при этом, безусловно, есть и сбои", - сказал Путин, отметив, что работа правозащитных структур будет здесь востребована.

Он попросил членов СПЧ уделять внимание тому, как соблюдаются права человека в первичном звене здравоохранения, а также анализировать организацию планового лечения, в том числе больных с онкологическими заболеваниями.

Другими важными направлениями работы Совета Путин считает гуманизацию правосудия, а также анализ преимуществ и рисков цифровизации.

"Практически еще не изучена, не осмыслена такая сфера, как свободы человека и искусственный интеллект, - отметил глава государства. - Потому что сейчас востребованы именно профессиональные рекомендации о том, как дальше развивать цифровые сервисы, предотвращая риски нарушения прав людей на конфиденциальность, на неприкосновенность частной жизни, на свободу выражения мнений".

Людей очень беспокоят вопросы, связанные с защитой личных данных, и это также входит в сферу деятельности Совета, заметил президент.