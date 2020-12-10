В СПЧ сообщили, что список вопросов Путину готовился на основе демократических принципов

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев сообщил, что практически все вопросы от членов Совета президенту Владимиру Путину попали в итоговый список. Об этом он заявил в четверг на заседании Совета, которое проводит глава государства.

"Что касается списка выступающих и вопросов, то это все готовилось, мы обсуждали это очень серьезно, и собирался президиум Совета по правам человека. Практически все те вопросы, которые выдвигали коллеги, фактически они все здесь. Так что список составлен на основе демократических принципов", - сказал Фадеев.

"Валерий Александрович, хочу, чтобы вы подтвердили, я не принимал участие в составлении этого списка. Я вижу его впервые, прямо сейчас вот его мне положили на стол. Я постараюсь предоставить слово для выступления подавляющему большинству тех, кто в этом списке есть", - сказал Путин.