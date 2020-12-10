Власти Хакасии объявят 31 декабря выходным днем

ТАСС, 10 декабря. Правительство Хакасии планирует объявить 31 декабря выходным днем. Об этом в четверг в эфире в социальных сетях сообщил глава республики Валентин Коновалов.

"Да, я такое поручение [об объявление выходным днем 31 декабря] дал. Мы сейчас прорабатываем правовой механизм", - сказал Коновалов, добавив, что, вероятнее всего, одна из суббот в декабре будет объявлена рабочим днем.

По словам главы региона, это решение распространяется на госслужащих и бюджетные учреждения. "По остальным, это касается муниципалитетов и федеральных наших структур, мы дадим рекомендацию", - уточнил он.

Ранее в некоторых регионах России 31 декабря уже объявили выходным днем.