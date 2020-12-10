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Власти Хакасии объявят 31 декабря выходным днем

По словам главы республики Валентина Коновалова, сейчас прорабатывается правовой механизм переноса рабочего дня на одну из суббот

ТАСС, 10 декабря. Правительство Хакасии планирует объявить 31 декабря выходным днем. Об этом в четверг в эфире в социальных сетях сообщил глава республики Валентин Коновалов.

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"Да, я такое поручение [об объявление выходным днем 31 декабря] дал. Мы сейчас прорабатываем правовой механизм", - сказал Коновалов, добавив, что, вероятнее всего, одна из суббот в декабре будет объявлена рабочим днем.

По словам главы региона, это решение распространяется на госслужащих и бюджетные учреждения. "По остальным, это касается муниципалитетов и федеральных наших структур, мы дадим рекомендацию", - уточнил он.

Ранее в некоторых регионах России 31 декабря уже объявили выходным днем.

Теги
РоссияХакасияКоновалов, Валентин Олегович
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