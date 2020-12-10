Путин в целом согласился с идеей не связывать помилование с признанием осужденным вины

НОВО-ОГАРЕВО, 10 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что не имеет принципиальных возражений против того, чтобы не связывать помилование человека с обязательным признанием им вины. Такую позицию он обозначил в четверг на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Одна из участниц встречи, журналистка Екатерина Винокурова, обратила внимание президента на то, что сейчас институт помилования мало используется в России. По ее словам, осужденным часто отказывают в помиловании из-за того, что они не признают вину, хотя в законодательстве такого пункта нет.

"Надо это проработать, - отреагировал президент. - Я, в принципе, ничего против не имею. Надо просто посмотреть повнимательнее".