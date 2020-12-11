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Конфликт вокруг разработки Куштау

Прокуратура Башкирии не получила видео о превышении полномочий ЧОПом на шихане Куштау

Ранее глава региона поручил проверить факт превышения полномочий со стороны работников ЧОП и правоохранительных органов во время их столкновения с местными жителями, произошедшего в августе этого года

УФА, 11 декабря. /ТАСС/. Прокуратура Башкирии не получала видеоматериалов о превышении полномочий со стороны сотрудников частного охранного предприятия (ЧОП) "Вершина" и главы администрации Ишимбайского района, о чем заявляли участники столкновений на шихане Куштау в августе. Проверки по данным событиям продолжаются, сообщил ТАСС и.о. начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры республики Динар Фатхутдинов.

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Начало геологоразведочных работ на шихане (горе) Куштау вызвало протест местных жителей, которые провели несколько акций в защиту горы. Они состоялись в начале августа. 15 августа во время одной из них были задержаны 22 человека. По данным властей, в ходе столкновений протестующих и правоохранителей пострадали представители обеих сторон. На встрече с экоактивистами глава Башкирии Радий Хабиров обратился к прокурору республики Владимиру Ведерникову с просьбой защитники шихана, с их слов, эти факты были сняты на видео.

"Видеоматериалы с участием на данных акциях сотрудников ЧОП "Вершина" и главы администрации муниципального района Ишимбайский район не поступали. По обстоятельствам, связанным с протестными акциями на горе Куштау в августе 2020 года, в том числе о неправомерных действиях сотрудников ООО "ЧОП Вершина" и должностных лиц органов внутренних дел, правоохранительными органами Республики Башкортостан в настоящее время проводятся проверки", - сказано в ответе на запрос ТАСС.

Также по требованию прокуратуры управление Росгвардии по Башкирии провела проверку и выявила нарушения в деятельности ЧОП "Вершина", по которым приняты меры реагирования, также указано в ответе.

Башкирская содовая компания, которая производит 85% пищевой соды в России, ранее заявила об истощении ресурсов на разрабатываемом месторождении к декабрю 2022 года, отметив, что альтернативой является месторождение известняка Тратау. Однако там разработка ограничена статусом как памятника природы. Власти региона сообщили, что источником сырья для предприятия станет гора Куштау в Ишимбайском районе, которая не имеет особого статуса. Это решение вызвало протесты со стороны активистов, желающих защитить башкирские шиханы - четыре одиночные горы, вытянутые вдоль реки Белой на 20 км. Они имеют палеонтологическую ценность и населены животными, занесенными в Красную книгу.

Теги
РоссияБашкортостанХабиров, Радий ФаритовичКонфликт вокруг разработки Куштау
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