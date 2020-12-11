Прокуратура Башкирии не получила видео о превышении полномочий ЧОПом на шихане Куштау

УФА, 11 декабря. /ТАСС/. Прокуратура Башкирии не получала видеоматериалов о превышении полномочий со стороны сотрудников частного охранного предприятия (ЧОП) "Вершина" и главы администрации Ишимбайского района, о чем заявляли участники столкновений на шихане Куштау в августе. Проверки по данным событиям продолжаются, сообщил ТАСС и.о. начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры республики Динар Фатхутдинов.

Начало геологоразведочных работ на шихане (горе) Куштау вызвало протест местных жителей, которые провели несколько акций в защиту горы. Они состоялись в начале августа. 15 августа во время одной из них были задержаны 22 человека. По данным властей, в ходе столкновений протестующих и правоохранителей пострадали представители обеих сторон. На встрече с экоактивистами глава Башкирии Радий Хабиров обратился к прокурору республики Владимиру Ведерникову с просьбой защитники шихана, с их слов, эти факты были сняты на видео.

"Видеоматериалы с участием на данных акциях сотрудников ЧОП "Вершина" и главы администрации муниципального района Ишимбайский район не поступали. По обстоятельствам, связанным с протестными акциями на горе Куштау в августе 2020 года, в том числе о неправомерных действиях сотрудников ООО "ЧОП Вершина" и должностных лиц органов внутренних дел, правоохранительными органами Республики Башкортостан в настоящее время проводятся проверки", - сказано в ответе на запрос ТАСС.

Также по требованию прокуратуры управление Росгвардии по Башкирии провела проверку и выявила нарушения в деятельности ЧОП "Вершина", по которым приняты меры реагирования, также указано в ответе.

Башкирская содовая компания, которая производит 85% пищевой соды в России, ранее заявила об истощении ресурсов на разрабатываемом месторождении к декабрю 2022 года, отметив, что альтернативой является месторождение известняка Тратау. Однако там разработка ограничена статусом как памятника природы. Власти региона сообщили, что источником сырья для предприятия станет гора Куштау в Ишимбайском районе, которая не имеет особого статуса. Это решение вызвало протесты со стороны активистов, желающих защитить башкирские шиханы - четыре одиночные горы, вытянутые вдоль реки Белой на 20 км. Они имеют палеонтологическую ценность и населены животными, занесенными в Красную книгу.