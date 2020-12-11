К восстановлению оболочки вант Русского моста привлекли ставившую их французскую компанию

ВЛАДИВОСТОК, 11 декабря. /ТАСС/. Представители французской инженерной компании, которая занималась установкой вант на Русском мосту во Владивостоке, будут сопровождать работы по восстановлению их оболочки после ледяного дождя. Об этом на своей официальной странице в Instagram сообщил в пятницу губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

"Встретились с представителями французской компании, которая устанавливала ванты на Русском мосту. Совместно с российскими коллегами французы осмотрели поврежденные стихией оболочки вант. Сейчас специалисты разрабатывают план по восстановлению гидроизолирующего покрытия. Работы будут проходить с инженерным сопровождением французских коллег", - написал глава региона.

Он добавил, что ни с чем подобным по масштабам обледенения вантовые конструкции в мире не сталкивались. Поэтому инженерам предстоит разработать новые технологии защиты таких мостов от ледяных дождей.

Движение транспорта по мосту, который соединяет остров Русский с материковой частью Владивостока, было перекрыто 21 ноября из-за падения льда с вант на проезжую часть. Сообщение с островом, где проживают около 5,5 тыс. человек и 21 тыс. студентов Дальневосточного федерального университета, после этого осуществляли пассажирские паромы и катера Тихоокеанского флота. 6 декабря движение транспорта по мосту было открыто. Мост был построен во Владивостоке к саммиту Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который прошел во Владивостоке в 2012 году.