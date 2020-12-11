Москва расширит круг категорий для добровольной вакцинации от коронавируса

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Сотрудники МФЦ и работающие в сферах культуры, торговли и услуг смогут привиться от коронавируса в Москве начиная со следующей недели. Об этом сообщил в пятницу мэр столицы Сергей Собянин.

"В ближайшие дни должна поступить новая партия вакцины", - написал мэр в своем блоге. Поэтому, добавил он, с понедельника открывается запись для новых групп риска на вакцинацию от COVID-19. В эти группы входят работники торговли и услуг, культуры, а также работники МФЦ. Мэр отметил, что они контактируют по роду своей работы с миллионами граждан и рискуют заразиться и заразить.

Ранее он сообщил, что почти за неделю около 20 тыс. москвичей записались на вакцинацию от коронавируса, более 6 тыс. уже привились. Также власти Москвы могут рассмотреть вопрос преференций для привившихся от коронавируса.

Записаться на прививку

Горожане могут записаться на прививку от коронавируса на порталах emias.info и mos.ru, через информационные киоски в поликлиниках или по телефону - необходимые номера опубликованы на mos.ru.

Сделать прививку могут москвичи из основных групп риска, которые в связи со своей профессиональной деятельностью контактируют с большим количеством людей. На данный момент вакцинация доступна для работников городских, федеральных и частных медорганизаций, сотрудников учреждений образования и городских социальных служб.

Во время вакцинации жителям нужно иметь с собой паспорт, пoлис ОМС и любoй документ, подтверждaющий фaкт рабoты в соответствующей отрасли или oрганизации, например спрaвку с работы. Город оставляет за собой право проверить достоверность предоставленных сведений.

Сделать прививку могут люди в возрасте от 18 до 60 лет с прикреплением к городской поликлинике или полисом ОМС. Вакцинируемые не должны иметь некоторые хронические заболевания и болеть ОРВИ во время и за две недели до процедуры. С момента последней прививки, например от гриппа, должно пройти не менее 30 дней.

Вакцинация недоступна людям старше 60 лет, беременным и кормящим женщинам, а также участникам пострегистрационного клинического исследования вакцины против COVID-19. После того как информация о том, кому из добровольцев давали сам препарат, а кому плацебо, будет раскрыта, те, кто принимал плацебо, получат возможность пройти вакцинацию в первоочередном порядке.

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