В Таиланде заявили, что рассматривают возможность использования "Спутник V"

БАНГКОК, 11 декабря. /Корр. ТАСС Григорий Зименков/. Власти Таиланда пока только рассматривают возможность использования российской вакцины "Спутник V" на территории королевства, ожидая долгосрочных результатов ее применения. Об этом в интервью ТАСС сообщил директор Национального института вакцин Таиланда Накорн Премсри.

Разработанная в НИЦЭМ им. Гамалеи вакцина состоит из двух растворов, содержащих рекомбинантные аденовирусы человека Ad5 и Ad26, которые используются как транспорт (вектор) для доставки гена, кодирующего S-белок коронавируса SARC-CoV-2. По словам специалиста, "если у человека есть антитела к вирусным векторам, то вакцина не работает". "В Таиланде у 60% населения есть врожденный иммунитет к Ad5, это означает, что, когда вакцина попадет в тело человека, она будет нейтрализована имеющимся иммунитетом, - пояснил Премсри. - У нас нет информации по Ad26, поэтому мы пока только рассматриваем возможность использования "Спутника V".

Результаты применения вакцины

Вместе с тем вирусолог считает, что для успешного продвижения российской вакцины на мировые рынки производителям необходимо опубликовать "результаты ее применения среди людей, у которых есть врожденный иммунитет". "Если препарат работает даже при имеющемся иммунитете, то это станет основным преимуществом вакцины", - подчеркнул он.

По словам вирусолога, "следует проверять наличие иммунитета у людей перед вакцинацией и наблюдать за ними - заразятся они потом коронавирусом или нет". "Для этого достаточно будет тысячи добровольцев, однако если есть возможность вложить в программу больше денежных средств, то можно задействовать и 5 тыс. человек с иммунитетом", - уверен он. "Я думаю, что даже в третьей фазе испытаний специалисты должны были проверить наличие иммунитета, но я не видел этих результатов, - сказал Премсри. - Необходимо представить доказательства эффективности вакцины среди людей с иммунитетом, что может быть выявлено через несколько месяцев".

"Если понаблюдать за вакцинированными с иммунитетом и без него более продолжительное время, а результат будет одинаковым, то это и станет доказательством работоспособности препарата. В таком случае производители могли бы заявить об отсутствии оснований для беспокойства у носителей иммунитета, поскольку вакцина работает на всех", - уверен вирусолог.

Применение в Таиланде

Что касается решения об использовании вакцин на территории Таиланда, то его принимает специальный правительственный комитет, пояснил Премсри. Одним из вариантов распространения "Спутник V" в королевстве специалист считает приобретение препарата частными клиниками. "Если российской вакцине удастся пройти регистрацию в королевстве, то ее можно будет продавать", - пояснил он.

Эксперт подтвердил, что с Российским фондом прямых инвестиций продолжается обсуждение перспектив использования "Спутника V" в Таиланде, но пока никаких соглашений на этот счет не подписано. "Мы получили результаты третьей фазы испытаний, и они представляют интерес. Необходимо время для принятия решения, поскольку это не тот вопрос, на который можно просто ответить "да" или "нет", - подытожил Премсри.

Первый случай заражения коронавирусом в Таиланде выявили 13 января. 22 марта был отмечен самый крупный прирост инфицированных - 188 человек. К настоящему времени общее число заразившихся в королевстве составило 4,1 тыс., вылечились более 3,8 тыс. человек, умерли 60 пациентов. Режим чрезвычайного положения из-за пандемии продлен в стране до 15 января 2021 года.