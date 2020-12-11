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Пандемия COVID-19

Европейское агентство лекарственных средств подтвердило утечку данных из-за кибератаки

В агентстве подчеркнули, что его работа не нарушена, сроки оценки и одобрения вакцин и средств от коронавируса не затронуты

ТАСС, 11 декабря. Утечка данных произошла в Европейском агентстве по лекарственным средствам, которое в том числе проводит оценку вакцин от коронавируса для использования на европейском рынке, в результате кибератаки в среду. Об этом говорится в заявлении агентства, размещенном в пятницу на его сайте.

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"Полное расследование <...> показало, что секретность данных была нарушена. Первоначальный обзор показал, что незаконным путем был получен доступ к небольшому числу документов, принадлежащих третьим сторонам. Компании, которых [это] касается, информируют [о случившемся]", - отмечается в сообщении.

В агентстве подчеркнули, что его работа не нарушена и "сроки оценки и одобрения вакцин и средств от коронавируса не затронуты".

Европейское агентство по лекарственным средствам проинформировало о кибератаке 9 декабря. Впоследствии германская компания BioNTech заявила, что в результате взлома хакеры получили доступ к данным о ее вакцине, разработанной совместно с американской Pfizer.

В начале декабря агентство сообщило, что начало оценку с целью выдачи разрешения на использование на европейском рынке двух вакцин от коронавируса: разработок BioNTech и Pfizer, а также американской Moderna. Заключение по первой может быть выдано к 29 декабря, по второй - к 12 января. Также организация проводит экспертизу еще двух вакцин, одна из которых разработана компанией Janssen-Cilag, фармподразделением компании Johnson & Johnson, а вторая - Оксфордским университетом и британско-шведской AstraZeneca.

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