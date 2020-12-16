В ОНК заявили, что Уилан не жаловался на холод и побудки в колонии

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. /ТАСС/. Американец Пол Уилан, приговоренный Мосгорсудом к 16 годам лишения свободы за шпионаж против России, не жаловался в Общественную наблюдательную комиссию (ОНК) на условия содержания в колонии в Мордовии, в том числе на холод в помещениях, сообщил в среду ТАСС председатель региональной ОНК Валерий Крутов.

Ранее СМИ со ссылкой на брата Уилана сообщили, что заключенный пожаловался семье на холод в помещениях колонии, которые якобы практически не отапливаются. Кроме того, заключенного будят по ночам - побудки проходят каждые два часа. "В наш адрес жалоб не поступало", - сказал Крутов.

Уилан, имеющий, помимо гражданства США, подданство Великобритании, а также гражданство Канады и Ирландии, был задержан сотрудниками ФСБ России в номере гостиницы "Метрополь" в Москве при проведении шпионской акции 28 декабря 2018 года. Следственное управление ФСБ России возбудило в отношении него уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"). Мосгорсуд признал его виновным и приговорил к 16 годам колонии строгого режима.