Для почти 19 тыс. семей Липецкой области произведут перерасчет коммунальных субсидий

ЛИПЕЦК, 17 декабря. /ТАСС/. Власти Липецкой области произведут перерасчет коммунальных субсидий почти 19 тыс. семей региона после того, как областные парламентарии внесли изменения в постановление "Об установлении размеров региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг в Липецкой области на 2020 год". Об этом в четверг сообщает пресс-служба областного совета депутатов.

"Региональный стандарт утверждается дифференцированно по муниципалитетам для предоставления субсидий гражданам на оплату коммунальных услуг. Внесенные поправки связаны с увеличением минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, увеличением цен на природный газ с 1 августа 2020 года, а также с уменьшением тарифов на услуги двух региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами. Сейчас субсидии на оплату ЖКУ назначены почти для 19 тыс. семей", - пояснили в пресс-службе.

Субсидия - это денежное пособие от государства, которое предоставляется гражданину, испытывающему финансовые трудности, для частичной оплаты ЖКУ. Субсидия положена тем, чей доход не превышает установленный прожиточный минимум и чьи расходы на ЖКУ превышают предельно допустимую долю от дохода.

"С учетом изменения региональных стандартов получателям этой меры поддержки будет произведен перерасчет с января по ноябрь 2020 года. На это потребуются дополнительные расходы за счет средств областного бюджета в размере 9,5 млн рублей", - добавили в пресс-службе.