В Севастополе может появиться филиал Военно-медицинской академии

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 декабря. /ТАСС/. Власти Севастополя рассматривают возможность открытия в городе филиала медицинского вуза, например, петербургской Военно-медицинской академии. Это позволит снизить в городе дефицит врачей, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в интервью для ТАСС учредителю фонда помощи хосписам "Вера", директору Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Анне Федермессер.

"Разные есть варианты [для организации в Севастополе высшего медицинского образования]. Это может быть сделано на базе Севастопольского государственного университета - большого федерального вуза. Почему там не получить высшее медицинское образование? У нас можно открыть филиал Санкт-Петербургской Военно-медицинской академии, потому что в Севастополе базируется Черноморский флот", - сказал Развожаев.

Он пояснил, что в городе уже ведется работа по развитию системы здравоохранения, и организация высшего медицинского образования - одна из возможных задач на будущее. Пока в городе медвуза нет.

"Сейчас за ним [медицинским образованием] ребята уезжают в Москву, в Санкт-Петербург, в Ростов, еще куда-то, и зачастую просто остаются, не возвращаются. Я много раз встречался с молодыми ребятами, они говорят, если б могли учиться здесь, или была бы хорошая клиническая база, современная больница, оборудование, мы бы сразу и учились, и пошли бы работать с третьего курса. Как это делается во всем мире", - добавил глава Севастополя.

Военно-медицинская академия в Санкт-Петербурге была учреждена в 1798 году и стала первым подобным учреждением в России. Среди ее выпускников и сотрудников великий русский хирург Николай Пирогов, разработавший научные основы военно-полевой хирургии и применявший свои новации во время обороны Севастополя 1854-1855 годов, основоположник отечественной физиологии Иван Сеченов, известный врач Сергей Боткин, знаменитый исследованиями в области физиологии лауреат Нобелевской премии Иван Павлов.