Защита россиянина Винника подала апелляцию на приговор французского суда

ПАРИЖ, 17 декабря. /ТАСС/. Защита россиянина Александра Винника, осужденного во Франции на пять лет тюрьмы по обвинению в отмывании денежных средств, направила апелляцию в суд и рассчитывает получить решение в течение четырех месяцев. Об этом заявил корреспонденту ТАСС в четверг адвокат россиянина Фредерик Бело.

"Мы подали апелляцию, чтобы обжаловать вердикт по обвинению в отмывании денежных средств при отягчающих обстоятельствах. Также мы оспорим решение о выплате компенсаций пострадавшим сторонам и штрафа", - заявил он.

Бело добавил, что пока не получил уведомления по поводу даты ближайшего заседания в связи с этой жалобой. "Теоретически у Апелляционного суда есть четыре месяца на ее рассмотрение, поскольку Винник пока находится под стражей", - уточнил он.

По словам адвоката, по итогам рассмотрения апелляции прояснится вопрос и относительно экстрадиции его подзащитного. Как пояснил ранее корреспонденту ТАСС консул России во Франции Алексей Попов, после завершения судебного процесса во Франции россиянина должны вернуть в Грецию, где уже будет приниматься решение о том, куда он должен быть экстрадирован - в Россию или в США. До завершения следственных действий в других странах сложно сказать, где и как долго он будет отбывать наказание.