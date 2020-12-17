Проектную документацию рекультивации полигона "Красный Бор" разработают в 2021 году

Президент РФ Владимир Путин сообщил в четверг на ежегодной пресс-конференции, что ответственность за накопленный вред экологии несут органы власти федерального и регионального уровней. Среди таких объектов накопленного вреда президент назвал и полигон "Красный Бор".

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 декабря. /ТАСС/. Специалисты Федерального экологического оператора - предприятия госкорпорации "Росатом" - разработают проектную документацию по второму этапу работ по рекультивации полигона "Красный Бор" в Ленинградской области, который является одним из самых опасных в стране объектов накопленного вреда окружающей среде, в 2021 году. В документацию войдут решения по переработке открытых карт полигона, рассказали ТАСС в пресс-службе предприятия.

"В 2020 году выполнены инженерные изыскания, на основе которых подобраны технические решения, с учетом международного опыта и в соответствии с рекомендациями научных институтов. Разработана проектная документация по первому этапу работ, включающая устройство противофильтрационной защиты. Такое решение обеспечит безопасность при проведении работ по рекультивации. В 2021 году будет разработана проектная документация по второму этапу работ, включая решения по переработке содержимого открытых карт и рекультивации полигона", - рассказали в пресс-службе.

Вся проектная документация пройдет необходимые государственные экспертизы. Если их результаты будут положительными, специалисты приступят к работам. В пресс-службе отметили, что все работы проводятся в максимально короткие сроки, чтобы накопленный вред на полигоне был ликвидирован как можно скорее.

Специалисты учитывают и погодные условия зимой при рекультивации полигона. "На двух картах (64, 68) установлены понтоны с насосным оборудованием, которое откачивает воду во внутренний обводной канал. Каждая установка снабжена нагревателем для плавки снега", - объяснил собеседник агентства. Это обеспечивает безопасность карт от попадания в них осадков.

О полигоне

Полигон "Красный бор" в Ленинградской области является одним из наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде в России. Он был открыт в 1969 году для приема и ликвидации химических и промышленных отходов. Территория включает 70 карт-накопителей площадью 46 га, в которых к моменту приостановления деятельности в 2014 году размещено порядка 2 млн т отходов различных классов опасности. Минприроды России заключило госконтракт по проектированию работ по ликвидации полигона с ФГУП "Федеральный экологический оператор" в июне.

Мероприятия проводятся в рамках федерального проекта "Чистая страна" национального проекта "Экология", целями которого являются ликвидация опасных хранилищ и свалок, а также создание системы по обращению с опасными отходами, включая строительство к 2024 году семи заводов по их обработке. После этого доля обезвреженных отходов в общем объеме отходов I и II класса опасности вырастет до 65%.